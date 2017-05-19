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Подполковник-бунтарь Игорь Вусик: Справедливости будем добиваться в суде

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  • 19.05.2017, 10:31
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Игорь Вусик
Фото: «Радыё Свабода»

Игорь Вусик и лейтенант Андрей Шашков будут добиваться отмены приказа об увольнении.

Игорь Вусик подтвердил «Свабодзе», что его ознакомили с приказом об увольнении, а также вместе с ним был уволен участковый лейтенант милиции Андрей Шашков, который также подписывал коллективное письмо кричевских милиционеров к министру Игорю Шуневичу.

Игорь Вусик прокомментировал свое увольнение:

- Что тут сказать? Думаю, поступили с нами несправедливо и не по закону. Во-первых, надо смотреть, с чего началось. Мы проинформировали министра о нарушениях, которые происходили в Кричевском РОВД, но фактически то дело замедлили: четыре месяца идет проверка, а результата нет. Сказал бы так, что происходит сокрытие нарушений закона.

Во-вторых, вот именно потому, что ничего не решалось (как работали те, о ком мы писали министру, так и работают), мы и должны были обратиться к СМИ, чтобы об этом все знали и что-то изменилось. Но за это нас уже уволили, якобы мы нарушили должностные инструкции и контракт.

Еще раз повторю, что нами двигало именно желание улучшить ситуацию в РОВД, никого мы не собирались дискредитировать. И в СМИ мы обратились просто ради того, чтобы нас услышали на самом высоком уровне.

Сейчас лично с меня сделали нарушителя, плохого милиционера, хотя еще в начале года начальник РОВД отмечал хорошую работу участковых во главе с Вусиком. Итак, вот это стоит подчеркнуть: что мы действовали в интересах службы и не вопреки власти.

Игорь Вусик сказал, что будет обращаться в суд и добиваться отмены приказа о его увольнении. Насколько он знает, так собирается действовать и его коллега лейтенант Андрей Шашков.


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