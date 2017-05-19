закрыть
19 мая 2017, пятница, 13:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дмитрий Полиенко: Наша солидарность и свобода в сердцах сильнее их тюрем

  • 19.05.2017, 11:55
  • 2,223
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Политзаключенный написал искреннее письмо на волю.

Политзаключенный Дмитрий Полиенко после попадания в Бобруйскую колонию прошел карантин и был помещен в 9-й отряд. 18 мая в колонии его посетил адвокат. Сведениями об условиях заключения Дмитрия Полиенко поделилась его знакомая Марина Носенко, передает «Радые Свабода».

«Раньше Дмитрий писал нам, что не все письма до него доходят, и мы это увидели на своем примере. Как сейчас рассказал адвокат, после того, как в СМИ появилась информация об этом, он получил сразу несколько писем, даже те, которые ему писали в апреле. Значит, некоторые письма по неизвестной нам причине ему долго не передавали, и только после сообщения об этом в прессе письма отдали», - рассказала Марина Носенко.

На давление в Бобруйской колонии Дмитрий Полиенко не жалуется, но, по заключенного, администрация не считает его обычным заключенным:

«Его почти сразу вызвали в администрацию с какими-то парнями и зачитали рапорт. О себе он услышал, что находился в составе какой-то экстремистской анархистской группировки и поэтому должен находиться под особым наблюдением. Чтобы это указать, ему на одежду повесили специальную бирку, которую он должен носить всегда. Например, если заключенные выходят на построении, он должен быть в первых рядах. Бирка выделяется, хотя цвет ее не имеет особого значения, это просто определенная ткань, которая там есть. Может быть белая или желтая, но смысл в том, что к таким заключенным особое внимание. Если в колонию попадают футбольные фанаты, то их тоже так обозначают, а еще обозначают политически активных », - пересказала Марина Носенко сведения от Дмитрия Полиенко.

В колонии Дмитрия Полиенко уже направили на работу - он шьет рабочие рукавицы в том же цехе, где работал и председатель «Весны» Алесь Беляцкий.

26 мая Дмитрию Полиенко исполнится 23 года. Друзья Дмитрия призывают поздравлять политзаключенного с днем рождения, писать по адресу: Бобруйск, ПК 2, улица Сикорского-1, 9-й отряд, индекс 212800.

«Кстати, год назад Дмитрий встретил день рождения в СИЗО, сейчас - в колонии. Но настроение у него бодрое. За те письма и помощь, что уже дошли, он всем передавал большое спасибо», - говорит знакомая активиста.

«Честно благодарю тебя и соратников. Наша солидарность и свобода в сердцах сильнее их тюрьмы, добро все же победит зло», - это цитата из письма Дмитрия Полиенко на свободу.

«Там есть тренажеры, телевизор, книги, различные игры - условия отчасти нормальные. Прошел ремонт, цвет здания - как пожарная машина», - отметил Дмитрий Полиенко одном из писем друзьям.

Общественный активист Дмитрий Полиенко был арестован во время акции велосипедистов «Критическая масса», якобы за нападение на милиционера получил от суда заключение с отсрочкой. Осенью прошлого года Полиенко вышел на свободу, снова стал принимать участие в акциях протеста и солидарности. В результате активиста повторно арестовали, а в марте 2017 года отсрочку заключения заменили на реальный срок, который должен закончиться в следующем году.

Белорусские правозащитники признали Дмитрия Полиенко политзаключенным и требуют его немедленного освобождения.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси