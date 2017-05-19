Дмитрий Полиенко: Наша солидарность и свобода в сердцах сильнее их тюрем 19.05.2017, 11:55

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Политзаключенный написал искреннее письмо на волю.

Политзаключенный Дмитрий Полиенко после попадания в Бобруйскую колонию прошел карантин и был помещен в 9-й отряд. 18 мая в колонии его посетил адвокат. Сведениями об условиях заключения Дмитрия Полиенко поделилась его знакомая Марина Носенко, передает «Радые Свабода».

«Раньше Дмитрий писал нам, что не все письма до него доходят, и мы это увидели на своем примере. Как сейчас рассказал адвокат, после того, как в СМИ появилась информация об этом, он получил сразу несколько писем, даже те, которые ему писали в апреле. Значит, некоторые письма по неизвестной нам причине ему долго не передавали, и только после сообщения об этом в прессе письма отдали», - рассказала Марина Носенко.

На давление в Бобруйской колонии Дмитрий Полиенко не жалуется, но, по заключенного, администрация не считает его обычным заключенным:

«Его почти сразу вызвали в администрацию с какими-то парнями и зачитали рапорт. О себе он услышал, что находился в составе какой-то экстремистской анархистской группировки и поэтому должен находиться под особым наблюдением. Чтобы это указать, ему на одежду повесили специальную бирку, которую он должен носить всегда. Например, если заключенные выходят на построении, он должен быть в первых рядах. Бирка выделяется, хотя цвет ее не имеет особого значения, это просто определенная ткань, которая там есть. Может быть белая или желтая, но смысл в том, что к таким заключенным особое внимание. Если в колонию попадают футбольные фанаты, то их тоже так обозначают, а еще обозначают политически активных », - пересказала Марина Носенко сведения от Дмитрия Полиенко.

В колонии Дмитрия Полиенко уже направили на работу - он шьет рабочие рукавицы в том же цехе, где работал и председатель «Весны» Алесь Беляцкий.

26 мая Дмитрию Полиенко исполнится 23 года. Друзья Дмитрия призывают поздравлять политзаключенного с днем рождения, писать по адресу: Бобруйск, ПК 2, улица Сикорского-1, 9-й отряд, индекс 212800.

«Кстати, год назад Дмитрий встретил день рождения в СИЗО, сейчас - в колонии. Но настроение у него бодрое. За те письма и помощь, что уже дошли, он всем передавал большое спасибо», - говорит знакомая активиста.

«Честно благодарю тебя и соратников. Наша солидарность и свобода в сердцах сильнее их тюрьмы, добро все же победит зло», - это цитата из письма Дмитрия Полиенко на свободу.

«Там есть тренажеры, телевизор, книги, различные игры - условия отчасти нормальные. Прошел ремонт, цвет здания - как пожарная машина», - отметил Дмитрий Полиенко одном из писем друзьям.

Общественный активист Дмитрий Полиенко был арестован во время акции велосипедистов «Критическая масса», якобы за нападение на милиционера получил от суда заключение с отсрочкой. Осенью прошлого года Полиенко вышел на свободу, снова стал принимать участие в акциях протеста и солидарности. В результате активиста повторно арестовали, а в марте 2017 года отсрочку заключения заменили на реальный срок, который должен закончиться в следующем году.

Белорусские правозащитники признали Дмитрия Полиенко политзаключенным и требуют его немедленного освобождения.