закрыть
19 мая 2017, пятница, 13:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минское «Динамо» планирует в ближайшем сезоне отказаться от легионеров

  • 19.05.2017, 13:55

«Зубры» решили отказаться от иностранных хоккеистов.

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» планирует полностью отказаться от услуг легионеров. Об этом по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорь Шуневич, пишет tut.by.

«Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба „Динамо-Минск“. Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе», — сказал Игорь Шуневич. По его словам, данный замысел в целом одобрен президентом.

«Насколько это можно эффективно и быстро сделать, я доложу главе государства в ближайшее время по его поручению, просчитав все наши шаги и возможности, в том числе финансовые, для реализации такого замысла», — отметил председатель наблюдательного совета клуба.

Игорь Шуневич подтвердил, что речь в числе прочего идет об отказе от легионеров среди игроков.

«Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи», — заявил он.

Что касается возможных сроков для реализации предложения, Игорь Шуневич сказал: «Думаю, что замысел будет реализован уже в этом сезоне». Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» также доложил Александру Лукашенко о начале комплектования команды на будущий сезон и иных вопросах в деятельности клуба.

Напомним, что у минского «Динамо» есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом.

В прошлом сезоне за "Динамо" в разные периоды чемпионата играли канадцы Бен Скривенс, Марк-Андре Граньяни, Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, шведы Фредрик Петтерссон и Давид Улльстрем, чех Лукаш Крайчек и американец Аарон Палушай. Команду возглавляли Крэйг Вудкрофт, Рон Паско и Роб Дэвисон.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси