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Минск и Рига примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году

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  • 19.05.2017, 14:39
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Голосование по выбору хозяев ЧМ-2021 прошло сегодня в Кельне на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея.

Заявка Беларуси и Латвии выиграла у финских Тампере и Хельсинки, которые также претендовали на проведение турнира, пишет tut.by.

В голосовании принимали участие делегаты из 67 национальных ассоциаций, а также члены Совета ИИХФ. Некоторые члены имели по 2 голоса. Беларусь и Латвия выиграли голосование со счетом 55:52. Отметим, что изначально наша заявка выиграла 54:53, а два делегата воздержались, но после повторного голосования победу уже окончательно праздновала совместная заявка.

Сроки проведения минско-рижского планетарного форума — 7−23 мая 2021 года.

Днем ранее, 18 мая, города-претенденты провели презентации своих заявок.

О том, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею, стало известно 19 января 2017 года. Изначально же Беларусь планировала бороться за проведение форума самостоятельно, но после визита латвийской делегации в Минск в ноябре 2016-го решено было объединить усилия.

Матчи групповой стадии и по два четвертьфинальных поединка ЧМ-2021 примут «Минск-Арена» (вместимость 15 086 зрителей) и «Арена-Рига» (10 300). Полуфинальные же матчи, а также игры за бронзу и золото состоятся в Минске.

Для совместного турнира Беларусь и Латвия выбрали слоган «Страсть. Без Границ».

Ранее Минск принимал чемпионат мира в 2014 году, где был установлен рекорд посещаемости мировых форумов (превзойденный, правда, в 2015 году в Чехии).

Рига была хозяйкой чемпионата мира в 2006 году.

В январе 2017 года в Минске были представлены некоторые детали совместной заявки Минска и Риги. Одним из важных ее условий указывалось тогда выступление сборной России на групповой стадии в Минске, а команды Финляндии — в Риге.

Как и во время ЧМ-2014, а позднее и под другие спортивные и культурные события, Беларусь упрощала процедуру въезда в страну для иностранцев. В 2021 году Беларусь также готова отменить визы для тех, кто приобретет билеты на матчи хоккейного чемпионата мира в Минске.

Кроме того, как известно, 9 января 2017 года Лукашенко подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который вступил в силу в феврале. Он предусматривает безвизовый въезд в Беларусь на 5 дней для граждан из обширного списка стран. Это поможет и гражданам Латвии по упрощенной схеме посетить минские матчи ЧМ-2021.

Мэр Риги Нил Ушаков не исключил, что схожая схема может быть применена и в Латвии.

Ближайшие чемпионаты мира по хоккею

2018 — Копенгаген и Хернинг (Дания)

2019 — Братислава и Кошице (Словакия)

2020 — Цюрих и Лозанна (Швейцария).


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