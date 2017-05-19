Лариса Щирякова: Я снимала и буду снимать, чтобы показать абсурдность нынешних законов 19.05.2017, 22:36

Лариса Щирякова

Фото: «Белсат»

Журналистку-фрилансера оштрафовали за съемку разрешенного митинга.

19 мая судья Гомельского районного суда Александр Сусло признал журналистку-фрилансера Ларису Щирякову виновной в незаконном изготовлении продукции СМИ для телеканала «Белсат» без аккредитации и оштрафовал ее на 35 базовых величин (805 рублей). Присутствующие в зале отреагировали на постановление возгласом: «Позор!», передает «Радыё Свабода».

Основанием для крупного штрафа был милицейский протокол, в котором так называемое правонарушение журналистки сформулировано так: на площадке у ДК общества глухих «Випра» 1 мая «осуществляла публикацию видеосъемок с интервьюированием граждан для программы «Объектив» телеканала «Белсат».

Первого мая на этой площадке проводился митинг, заказанный членом партии «Зеленые» и разрешен Гомельским горисполкомом.

Лариса Щирякова пояснила, что работает в польской продюсерской фирме «Ньюс-информация», платит налоги, готовит для нее иной раз информационные материалы. Очевидно, что через фирму они попадают на белорусскоязычный спутниковый телеканал «Белсат», который ведет трансляцию с территории Польши.

«Белорусская Конституция, - сказала Щирякова в суде, - дает мне право собирать и распространять информацию. И Международный пакт о гражданских и политических правах, который ратифицировала Беларусь, также позволяет. Все подзаконные акты, ограничивающие это мое право, являются анахронизмом. Даже закон о СМИ не позволяет меня наказывать за то, что занимаюсь журналистикой. В СССР наказывали человека, когда он не работал, в суверенной Беларуси наказывают за то, что я работаю. Я снимала, снимаю и буду снимать, чтобы показать абсурдность нынешних законов и порядков».

Щирякова объясняла суду: «Если выйти и спросить у обычных, незаангажированных граждан, адекватное ли наказание журналистке - штраф почти в десять миллионов ( около 1000 рублей) - за то, что снимала первомайской митинг? Не найдете незаангажированных людей, которые бы сказали: «Да-да, правильно». Или, может, уже в тюрьму сажать журналистку, чтобы «не гавквала?" »

Журналистка считает, что несоответствующие Конституции и международным соглашениям законы должны быть разрушены, как некогда Карфаген, а позорные суды над журналистами-фрилансерами прекращены.

«Хочу, чтобы суд хотя бы в мотивировочной части постановления объяснил, почему ограничивает мои права на сбор и распространение информации, потому что не думаю, что онлайн-трансляция с митинга угрожала национальной безопасности или нравственности общества», - сказала журналистка Щирякова.

Сегодняшний штраф Ларисе Щиряковой - в этом году четвертый по счету за онлайн-трансляции с акций протеста против «тунеядского» декрета № 3 и освещение социальных проблем региона. Всего сумма штрафов достигла 2599 рублей.