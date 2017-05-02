Василия Полякова арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг

Василия Полякова арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг13
- 2.05.2017, 17:21
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Приговор вынесла гомельская судья Елена Шайн.
Суд Советского района Гомеля на основании двух административных протоколов наказал заместителя председателя Объединенной гражданской партии Василия Полякова 15 сутками ареста, передает «Свабода».
Его обвинили в нарушении порядка организации массового мероприятия и неповиновении милиции, соответственно и приговор - 2 и 13 суток. Приговор вынесла судья Елена Шайн.
Политика задержали 1 мая после митинга за то, что он развернул бело-красно-белый флаг. Прошедшие сутки Поляков провел в изоляторе временного содержания. Протоколы на его составляли в Железнодорожном РОВД, а судили - в Советском.
Это уже третий суд над политиком за нынешнюю весну. В середине марта Полякова наказали штрафом в размере 1 базовой величины за организацию февральского «Марша нетунеядцев».
25 марта, когда в Гомеле ожидался «Марш нетунеядцев-2», Василия Полякова превентивно задержали омоновцы неподалеку от дома, обвинив в нецензурной брани, и отправили в изолятор. Через два дня суд Советского района приговорил Полякова к 5 суткам ареста.