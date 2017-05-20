ФХБ опровергла информацию об отставке Рачковского 20.05.2017, 9:15

Игорь Рачковский

Фото с сайта sport.tut.by

20 мая пройдет очередная отчетно-выборная конференция этой спортивной организации.

Федерация хоккея Беларуси опровергла появившуюся информацию об отставке Игоря Рачковского. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФХБ.

"В связи с появившимися в интернете слухами об отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ФХБ подчеркнули, что 20 мая пройдет очередная отчетно-выборная конференция этой спортивной организации, по итогам которой и станет известно, продолжит ли Рачковский работу в должности главы федерации.