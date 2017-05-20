Шендерович: Такая в России бизнес-элита 4 20.05.2017, 11:28

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Виктор Шендерович

Российский публицист рассказал, почему ему понравилось видообращение олигарха Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному.

— Мне очень понравилось, — сказал Виктор Шендерович в эфире «Эха Москвы». — Потому что я вообще за ясность. И Алишер Бурханович — он как-то проявил себя абсолютно по-честному! Он во всей красе себя показал.

И если какой-то человек впал в кому лет двадцать назад, а сейчас очнулся, и ему было бы интересно, где он проснулся, в каком собственно обществе? — достаточно показать вот это и сказать ему, что это не смотрящий на зоне, не старший по камере в СИЗО… А это — бизнес-элита России. Приближенный президента России. Все, достаточно.

Можно обратно впадать в кому еще лет на сколько-то. Потому что все понятно. Если это распальцованное хамство — бизнес-элита у нас, то, в общем, все понятно со страной. Вот она такая, какая есть. Вот у нас такая элита. Через запятую с Залдостановым, Кадыровым, вот со всем этим… Кто у нас: певица Вокс, рэпер Птаха.