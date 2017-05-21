Гродненские власти хотят заставить горожан жить на помойке 6 21.05.2017, 18:14

7,742

Фото с сайта racyja.com

Гродненцы требуют, чтобы председатель горисполкома перенес мусорную площадку под окна своего дома.

В Гродно реализуется программа по раздельному сбору мусора. Идея хорошая, однако вызывает много вопросов при ее претворении в жизнь, пишет belaruspartisan.org.

Открытие мусоросортировочного завода под Гродно запустило кардинальные изменения в привычной системе обращения с отходами. При поддержке Всемирного банка город закупил более 30 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, во дворах Гродно началось сооружение контейнерных площадок. Однако уже на этом этапе начали проблемы.

В редакцию "Белорусского партизана" обратились жители дома №62 по ул. Калиновского, которые обеспокоены тем, как местная власть реализует проект по раздельному сбору мусора.

Строительство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора ведется сейчас по всему городу. Гродненцы считают, что размещение таких площадок по всем дворам значительно ухудшит экологическую обстановку прилегающих территорий, да и в целом обезобразит город. При положительной температуре и особенно в летнюю жару такие объекты будут служить источниками зловония и инфекций.

"Особенно обидно, что за деньги иностранных инвесторов власти заставляют нас жить на помойках", - пишут наши читатели.

Зачастую контейнерные площадки размещаются перед парадными фасадами зданий, в 20-ти метрах от окон квартир. Так случилось с жильцами дома № 62 по ул.Калиновского. Контейнерная площадка площадью 40-45 кв.м. для 10-15 баков размещена перед одноподъездным 30-квартирным домом на расстоянии 20 м.

Указанное расстояние - это единственное требование санитарных норм, которое содержится в пункте 17 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011 № 110 «Контейнерные площадки для сбора твердых отходов,…, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, должны быть удалены на расстояние не менее 20 м от: … окон жилых домов». Таким образом, размещение отходов жизнедеятельности человека перед фасадами зданий абсолютно законно.

"Отсутствие по сути дела правовых норм, устанавливающих некий приемлемый вариант размещения контейнерных площадок во дворах, обезобразит наш город, а жизнь горожан, в особенности жильцов конкретно нашего дома, превратит в кошмар", - уверены гродненцы.

В вышеуказанном нормативном акте отсутствуют ограничения и по количеству баков, размещаемых на одной площадке. Так, перед домом №62 по Калиновского возведена площадка для 10-15 баков, т.е. по 1 баку на 2-3 квартиры. Зачем столько – не понятно.

"На данный момент у нашего подъезда находится 1 бак, которого вполне хватает. Разгадка кроется в том, что теперь под нашими окнами будет складироваться мусор из 5 прилегающих домов или, примерно, 500 квартир. Пользуясь правовым пробелом и сложившимся беспределом, у нас под окнами власти организовывают такую мини свалку районного масштаба", - рассказывают жители Гродно.

Однако власти города не разделяют негодование горожан.

"Более того, чиновники считают, что мы должны этим обстоятельством даже гордится, потому что теперь у наших окон появятся баки, ранее находившиеся во дворе дома по адресу ул.Калиновского, 64, где проживает наш мэр – Гой М.Б., и вскоре он будет приносить свой мусор под наши окна, а нам, по логике жанра, если повезет, будет разрешено разбирать его бесплатно на сувениры.

В сложившейся ситуации утешает лишь то, что теперь мы сможем видеться с мэром на нашей общей свалке и будем иметь возможность высказать ему в глаза наши слова «благодарности» за проделанную заботу", - пишут гродненцы и добавляют:

"Как настоящий руководитель, Мечислав Гой должен был бы вдохновлять людей своим примером и разместить контейнерную площадку на все 20-25 баков перед фасадом своего дома, а также дать всем горожанам мастер-класс по сортировке мусора".

Гродненцы требуют, чтобы председатель горисполкома перенес площадку под окна своего дома. Направленные по этому вопросу жалобы в Гродненский горисполком отставлены без ответа.