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«КГБ перешел грань, народные протесты могут стать неуправляемыми»

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  • 22.05.2017, 9:23
  • 5,619
Фото: dw.de

Рассерженным белорусам скоро будет нечего терять.

Об этом написал в «Фейсбуке» соратник Николая Статкевича по Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), политтехнолог Сергей Марцелев, комментируя заявление политика о пытках Сергея Кунцевича током в СИЗО КГБ.

«ГБ перешло грань.

Ту красную линию, которую нам рисовали в «американке». Моего соратника, Серегу, пытали в тюрьме электротоком.

Эти господа забыли, что насилие порождает насилие. Я видел настроение избитых на День Воли. Протест может стать и неуправляемым, когда терять уже нечего», - написал Сергей Марцелев.


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