В Беларуси снова подорожают сигареты 1 23.05.2017, 19:10

С 1 июня табачные фабрики поднимут цены на некоторые виды сигарет.

Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 июня, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, сигареты Kent Feel будут стоить Br2,65.

Из продукции ООО "Табак-Инвест" на 1 копейку станут дороже некоторые виды сигарет "Корона", на такую же сумму подорожают "Форт Слим". Некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo и Camel увеличатся в цене на 2 копейки.

Среди импортных сигарет на 10 копеек поднимутся цены на Aroma Rich.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.