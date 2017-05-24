Завтра начнет действовать новый «сюрприз» ГАИ для водителей

Завтра начнет действовать новый «сюрприз» ГАИ для водителей4
- 24.05.2017, 7:56
C четверга водителей будут штрафовать за невключенный свет фар.
С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает tut.by.
В ГАИ напомнили, что, согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.