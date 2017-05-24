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Завтра начнет действовать новый «сюрприз» ГАИ для водителей

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  • 24.05.2017, 7:56
Фото: AutoGrodno.by

C четверга водителей будут штрафовать за невключенный свет фар.

С 25 мая до 5 июня Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает tut.by.

В ГАИ напомнили, что, согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.


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