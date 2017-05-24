Стали известны новые факты о террористе из Манчестера 4 24.05.2017, 9:53

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ФОТО: ZUMA / GLOBAL LOOK PRESS

Службы безопасности Великобритании обнародовали данные о последних поездках Салмана Абеди и его семьи.

22-летний Салман Абеди, которого подозревают в совершении теракта в Манчестере, за несколько дней до осуществления взрыва вернулся из Ливии.

Об этом пишет Independent со ссылкой на расследование газеты The Times (перевод – obozrevatel.com).

Так, школьный друг подозреваемого сказал, что Абеди недавно вернулся из Ливии, где, как напоминают журналисты, террористов вербуют в джихадистских лагерях.

«Он уехал в Ливию три недели назад и вернулся недавно, несколько дней назад», - сказал парень, который пожелал остаться неизвестным.

По данным служб безопасности, Ливию также посетили некоторые члены семьи Абеди, в связи с чем одного из них задержали 23 мая.

Газета узнала, что Абеди родился в Манчестере у ливийских родителей Рамадана Абеди и Сами Таббала, которые прибыли в Британию в качестве беженцев, чтобы избежать преследования режима Муаммара Каддафи.

Напомним, что в ночь с 22 га 23 мая на стадионе «Манчестер-Арена» во время выступления певицы Арианы Гранде прогремели два взрыва. Погибли 22 человека, 59 получили ранения.