Стали известны новые факты о террористе из Манчестера

Стали известны новые факты о террористе из Манчестера4
- 24.05.2017, 9:53
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Службы безопасности Великобритании обнародовали данные о последних поездках Салмана Абеди и его семьи.
22-летний Салман Абеди, которого подозревают в совершении теракта в Манчестере, за несколько дней до осуществления взрыва вернулся из Ливии.
Об этом пишет Independent со ссылкой на расследование газеты The Times (перевод – obozrevatel.com).
Так, школьный друг подозреваемого сказал, что Абеди недавно вернулся из Ливии, где, как напоминают журналисты, террористов вербуют в джихадистских лагерях.
«Он уехал в Ливию три недели назад и вернулся недавно, несколько дней назад», - сказал парень, который пожелал остаться неизвестным.
По данным служб безопасности, Ливию также посетили некоторые члены семьи Абеди, в связи с чем одного из них задержали 23 мая.
Газета узнала, что Абеди родился в Манчестере у ливийских родителей Рамадана Абеди и Сами Таббала, которые прибыли в Британию в качестве беженцев, чтобы избежать преследования режима Муаммара Каддафи.
Напомним, что в ночь с 22 га 23 мая на стадионе «Манчестер-Арена» во время выступления певицы Арианы Гранде прогремели два взрыва. Погибли 22 человека, 59 получили ранения.