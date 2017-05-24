Студентка из Витебска стала «Королевой весны-2017» 24.05.2017, 9:58

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Участницы пели в вышиванках и создавали картины за три минуты.

Вечером, 23 мая в минском Prime Hall прошел финал XXVI Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна - 2017». За корону сражались 15 самых артистичных и красивых студенток белорусских вузов - из Минска, Могилева, Витебска, Гомеля, Гродно, Мозыря, Полоцка, пишет kp.by.

Многие студенты приехали из других городов в столицу, чтобы поболеть за свою участницу

Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Финал конкурса приурочили к году науки. Участницы пытались заглянуть в будущее и отвечали на вопросы, каким они видят 3017 год.

- Помимо телепорта у нас будут сумки, в которых вещи можно найти по голосовому сигналу, а также носки на магните, - воображает участница.

Победительница конкурса Снежана Михейцева учится в Витебске. В своем творческом номере девушка исполнила песню о Беларуси

Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Затем начались творческие номера. Участницы пели в вышиванках, читали рэп о Беларуси, создавали картины за три минуты, танцевали тверк и латино, пели саундтреки из популярных фильмов и даже мультиков. А, например, Наталья Самойлова посвятила выступление своему отцу, сочинив монолог о нем.

Девушки удивляли своими творческими номерами!

Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Однако какой же конкурс красоты без дефиле! Их было целых 5 - в белых коктейльных платьях, «космической» одежде, академических мантиях с разными волшебными предметами, в белорусских костюмах и вечерних платьях.

Всего в конкурсе было около пяти дефиле

Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Жюри отдало победу студентке 4 курса Витебского государственного технологического университета Снежане Михейцевой. Кстати, этот вуз славится своими успехами на конкурсе «Королева Весна». Уже не первый раз корону получает студентка ВГТУ. Кстати, в своем творческом номере она с венком на голове пела песню о родной стране, а в середине даже зачитала рэп.

Многие студенты приехали из других городов в столицу, чтобы поболеть за свою участницу

Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы получила титул первой вице-мисс. На третьем месте - представительница Полоцкого государственного университета Кристина Никифорова.