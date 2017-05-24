закрыть
24 мая 2017, среда, 12:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Студентка из Витебска стала «Королевой весны-2017»

  • 24.05.2017, 9:58
  • 5,248

Участницы пели в вышиванках и создавали картины за три минуты.

Вечером, 23 мая в минском Prime Hall прошел финал XXVI Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна - 2017». За корону сражались 15 самых артистичных и красивых студенток белорусских вузов - из Минска, Могилева, Витебска, Гомеля, Гродно, Мозыря, Полоцка, пишет kp.by.

Многие студенты приехали из других городов в столицу, чтобы поболеть за свою участницу
Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Финал конкурса приурочили к году науки. Участницы пытались заглянуть в будущее и отвечали на вопросы, каким они видят 3017 год.

- Помимо телепорта у нас будут сумки, в которых вещи можно найти по голосовому сигналу, а также носки на магните, - воображает участница.

Победительница конкурса Снежана Михейцева учится в Витебске. В своем творческом номере девушка исполнила песню о Беларуси
Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Затем начались творческие номера. Участницы пели в вышиванках, читали рэп о Беларуси, создавали картины за три минуты, танцевали тверк и латино, пели саундтреки из популярных фильмов и даже мультиков. А, например, Наталья Самойлова посвятила выступление своему отцу, сочинив монолог о нем.

Девушки удивляли своими творческими номерами!
Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Однако какой же конкурс красоты без дефиле! Их было целых 5 - в белых коктейльных платьях, «космической» одежде, академических мантиях с разными волшебными предметами, в белорусских костюмах и вечерних платьях.

Всего в конкурсе было около пяти дефиле
Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Жюри отдало победу студентке 4 курса Витебского государственного технологического университета Снежане Михейцевой. Кстати, этот вуз славится своими успехами на конкурсе «Королева Весна». Уже не первый раз корону получает студентка ВГТУ. Кстати, в своем творческом номере она с венком на голове пела песню о родной стране, а в середине даже зачитала рэп.

Многие студенты приехали из других городов в столицу, чтобы поболеть за свою участницу
Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы получила титул первой вице-мисс. На третьем месте - представительница Полоцкого государственного университета Кристина Никифорова.

Титул первой вице-мисс получила Алена Енко из Гродно, на третьем месте — представительница Полоцкого государственного университета Кристина Никифорова.
Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля