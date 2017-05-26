Рада БНК: Освободим Беларусь из-под оккупации! 3 26.05.2017, 16:02

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Белорусский Национальный Конгресс продолжит кампанию «Власть - народу!»

На заседании Рады Белорусского Национального Конгресса было принято следующее заявление:

Заявление Рады БНК

Об итогах очередного этапа кампании «Власть - народу!» и задачах следующего.

Рада считает успешным очередной этап кампании «Власть - народу!», который проходил в первую очередь с социальными требованиями. Он был достойно начат нами 17 февраля в центре столицы. И, несмотря на репрессии, так же достойно завершен 1 мая также в центре Минска. Между этими датами были массовые протесты на центральных площадях всех значимых городов страны, аресты, штрафы, разгоны, «дело патриотов», истерики и уступки напуганной власти. Но главный итог двух с половиной месяцев протестов - пробуждение к публичной гражданской активности ранее пассивных слоев населения.

Большинство членов Рады претерпело преследования. Среди нас есть такие, кто чуть ли не половину этого этапа протестов провел под административными арестами. Нашего представителя в Минске Сергея Кунцевича пытали в тюрьме КГБ электротоком и до сих пор держат в заключении. Но мы считаем, что альтернативы мирному протесту и принуждению власти к диалогу с народом у нас нет. Поэтому кампания «Власть - народу!» будет продолжена до достижения ее целей.

Своим поведением режим показал, что Беларусь находится под внутренней оккупацией. Самое опасное, что внутренняя оккупация в любой момент может стать внешней. Как доказала сфабрикованное «дело патриотов», марионеточный режим никогда не вооружит народ для противостояния внешней агрессии. Он пугается народа больше, чем потери даже формальных признаков независимости. Поэтому осенние военные учения на нашей земле могут стать началом беспрепятственной внешней оккупации Беларуси.

Рада решила, что на следующем этапе кампании «Власть - народу!» мы будем, кроме социально-экономических требований, требовать отмены осенних учений и освобождения заключенных по «делу патриотов». Мы не хотим рисковать независимостью нашей страны, не хотим быть втянутыми в чужие конфликты. Мы не хотим любых чужих войск на своей земле. Мы требуем выполнения статьи 18 Конституции, которая ставит целью сделать наше государство нейтральным. Мы хотим освободить Беларусь из-под внутренней оккупации незаконным режимом и не допустить ее внешней оккупации.

Следующая акция кампании «Власть - народу!» начнется в День освобождения нашей столицы 3 июля в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!

г. Минск 26 мая 2017 г.