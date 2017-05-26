Энергосети стран Балтии под ударом 26.05.2017, 16:53

Хакеры, следы которых ведут в Россию, пытаются взломать сети балтийских энергетических компаний.

Недавно международное новостное агентство Reuters, опираясь на заявления правоохранительных органов и своих информаторов, распространили информацию о том, что в течение последних двух лет кибернетическое пространство стран Балтии стало ареной настоящего сражения. Хакеры, следы которых ведут в Россию, пытаются взломать сети балтийских энергетических компаний. Сайт Charter97.org выяснил подробности.

Взломать системы энергетических компаний хакеры пытались при помощи DDoS-атак. Напоминаем, что во время DDoS-атаки на сервер «жертвы» посылается огромное количество запросов, чтобы вызвать перегрузку компьютеров. Сами компании и литовские службы утверждают, что злоумышленники пытались нарушить работу сетей электропередач Балтийских стран, но им это не удалось.

Представители энергохолдинга Lietuvos energija утверждают, что подобные атаки случаются каждый день, однако их удается остановить, поэтому они не наносят ущерба. Подобного мнения придерживается компания-оператор, осуществляющая передачи энергии - Litgrid. Глава Литовского национального центра по кибернетической безопасности Шарунас Кривицкас считает, что пока нельзя связать попытки взлома с Россией.

«Не могу сейчас сказать, что мы конкретно с кем-то связываем эти атаки, для этого нужно глубокое и длительное расследование», – заявил Кривицкас.

Тем не менее, сами источники Reuters утверждают, что стиль попыток взлома сетей напоминает действия группы хакеров Sandworm, которые в 2014 году атаковали энергетические компании из Европы и Соединенных Штатов Америки. Хакеры из Sandworm, по информации Reuters, работают на Россию.

Эксперты по кибербезопасности, с которыми удалось пообщаться Charter97.org, утверждают, что злоумышленники, скорее всего, не пытались начать полномасштабную атаку на энергосети Литвы, Латвии и Эстонии, они, скорее всего, занимались разведкой и выявлением слабо или мало защищенных звеньев защиты. Настоящая атака может состояться в будущем. Так, например, атака на украинские электростанции началась в зимний период 2015 и 2016 годов, через полгода после выявления брешей в системах информационной защиты.

По просьбе Charter97.org ситуацию прокомментировал Линас Кояла, директор вильнюсского Центра восточноевропейских исследований.

«Кибернетическое пространство давно превратилось в поле боя, поэтому попытки противоборствующей стороны нанести удар по стратегическим объектам государства, в нашем случае энергетическим, не являются неожиданностью. Страны Балтии, как и все страны Европейского Союза и члены НАТО, предпочитают считать подобные атаки как задачу, которую приходится решать снова и снова, поэтому важно, чтобы координация организаций, отвечающих за безопасность, действовала без промедления. Помимо этого, нужно постоянно совершенствовать системы защиты», – отметил Кояла.

Эксперт уверен, что подобные атаки могут заставить и частные компании, и правительство с большим вниманием относиться к вопросу улучшения систем киберзащиты.