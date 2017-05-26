Риелторам в Беларуси запретят брать предоплату 2 26.05.2017, 17:10

Причиной планируемого нововведения стало предоставление недостоверных сведений.

Риелторам планируют запретить брать предоплату за услуги по найму жилья. Об этом сообщила консультант управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Беларуси Татьяна Булах во время прямой телефонной линии газеты «7 дней», пишет ej.by.

По ее словам, соответствующие изменения планируется внести в правила осуществления риелторской деятельности. Это связано с распространенностью нарушений при оказании риелторскими организациями услуг по найму жилья. «После заключения договора на оказание услуги по предоставлению письменной информации о спросе и предложении на объекты недвижимости и ее оплаты потребитель взамен получает недостоверную информацию. Предоставляются сведения об объектах недвижимости, которые уже сданы либо не сдавались в аренду, иногда их стоимость оказывается значительно выше той, которая была озвучена риелторской организацией», – пояснила специалист.

Татьяна Булах отметила, что в настоящее время межведомственная рабочая группа готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по оказанию риелторских услуг. В частности, планируется внести изменения в существующий ныне порядок оплаты таких услуг и урегулировать вопросы, связанные с оплатой услуги по найму жилья. Предусматривается, что такая услуга будет оказываться только в совокупности с подбором вариантов сделки с объектом недвижимости.

«То есть с потребителем заключается договор, затем подбирается жилье, подписывается акт оказанных услуг – и только после этого производится оплата. При этом предварительная оплата не производится», – рассказала Татьяна Булах. В свою очередь эксперт Белорусской ассоциации «Недвижимость» Светлана Куделко подчеркнула, что серьезные агентства недвижимости в настоящее время работают только по принципу «оплата по факту».

Кроме того, в договоре могут быть прописаны дополнительные гарантии для клиента. «Например, если после заключения договора найма и заселения гражданина в квартиру собственник по своим личным причинам решил выселить квартиранта в течение первых двух месяцев, риелторская организация обязуется оказать ему безвозмездную помощь в поиске нового жилья», – добавила специалист.