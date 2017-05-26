Ученые нашли способ победить алкогольную зависимость 6 26.05.2017, 20:45

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Открытие ученых поможет в разработке новых методов лечения алкоголизма.

Исследователи нашли в полосатом теле (структуре мозга, связанной с наградой) два пути, которыми можно манипулировать, чтобы вылечить алкоголизм. Эти пути влияют на поведение, приводящее к вознаграждению. Алкоголь вмешивается в процесс передачи сигналов в вышеупомянутых путях, вследствие чего может развиться алкоголизм, пишет meddaily.ru.

Специалисты провели исследование на мышах с алкоголизмом. Ученые зафиксировали у грызунов повышение активности тормозного нейромедиатора ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), из-за которого животные не могли перестать употреблять алкоголь.

Кроме того, злоупотребление алкоголем повышало активность возбуждающего нейромедиатора глутамата.

Оба эффекта, обнаруженных исследователями, способствовали развитию алкогольной зависимости. Специалисты подтвердили свои выводы, манипулируя клетками путей для изменения активности глутамата и ГАМК. Вероятно, открытие ученых поможет в разработке новых методов лечения алкоголизма.