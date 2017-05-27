Шапиро: В каждом ледовом дворце должна быть хоккейная команда 27.05.2017, 12:30

Семен Шапиро

Новый «начальник по хоккею» проявляет активность.

В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда.

Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Федерации хоккея Семен Шапиро.

"Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это очень важное и нужное дело - чтобы каждый ледовый дворец был с командами", - сказал Семен Шапиро.

По словам председателя Федерации хоккея, ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей.

"Думаю, весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы - ребята, дети должны тренироваться", - отметил он.