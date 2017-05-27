«Люди сидят без работы, зарплаты нищенские, а он хоккей взялся возрождать!» 9 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

27.05.2017, 21:19

Фото с сайта gazetaby.com

О чем говорят белорусы на лавочках у подъездов.

Звонит родственник из небольшого райцентра. В голосе досада и злость:

— Ты не в курсе, как там у него отношения с окружающей реальностью?

Пока я соображаю, о ком идет речь, в трубке звучит объяснение:

— Люди сидят без работы, зарплаты нищенские, а он хоккей взялся возрождать! Ты понимаешь — не экономику, а хоккей!

На улице под подъездом сразу две дискуссионные площадки. На одной, скрытые кустами, за субботним пивом обсуждают новости мужики:

— Этих мне не жалко! Подумаешь, пересадил из облисполкома в федерацию. Мне себя, всех нас жалко. Такими темпами и нас скоро, как тот хоккей, в последний ряд тряхнет.

Рядом на лавочке возмущаются мамы, следящие за своими детьми в песочнице.

— Сегодня полдня отстояли со старшим в поликлинике, чтобы пройти комиссию для школы. И половины врачей не прошли — очереди огромные, — возмущалась одна из женщин. Дальше прозвучало пожелание, чтобы «он хоть раз своего в наш филиал ада привез». Наверное, тогда бы за три дня все правила переписали, как с этим переносом с восьми на девять.

Тут я даже гадать не стал, кто этот загадочный он. Удивило не столько единодушие, с которым мои соседи взялись критиковать его, как умение властей создавать новый повод для недовольства.

Казалось бы, практически утихли разговоры о «тунеядцах» и протестах, но тут последовала очередная порция раздражителя. И не одна.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»