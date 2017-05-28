Танцы усатых тракторов 5 Роман Протасевич, belaruspartisan.org

28.05.2017, 8:18

Как МТЗ отпраздновал свой день рождения.

Минский тракторный завод отметил свой 71-ый день рождения. Одной из главных «фишек» вчерашнего мероприятия стали танцы в исполнении тракторов.

Танцевали для заводчан трех- и четырехколесные «Белорусы», украшенные соломенными шляпами и густыми усами, в компании одной «Белорусочки», с игривыми губками на капоте и женщиной за рулем.

Гендерный дисбаланс налицо — иногда за «Белорусочку» было страшновато, когда ее окружали «Белорусы» тесной толпой.

Под восторженные крики зрителей, трактора «зажигали» под «Касіў Ясь канюшыну», «Польку беларускую» и «Лебединое озеро».

Полька, элегантные пируэты и даже пара фигур исключительно на задних колесах — все это вызывало неподдельный восторг у заводчан и гостей праздника.

А уже после завершения люди целыми семьями начали делать памятные фото с детьми на тракторах и другой технике.

Многие, впрочем, решили сразу же и отпраздновать день рождения завода, выстроившись в длинные очереди за традиционным для минских народных гуляний шашлыком и пивом. Многие ларьки, как оказалось, были не готовы к такому наплыву посетителей, поэтому уже вскоре можно было слышать из толпы недовольные возгласы, что «пива нет!»

На этом праздник не закончился. После награждения лучших заводчан, на сцену вышли хедлайнеры концертной площадки. Среди них представители Беларуси на Евровидении-2017 Naviband, певец Тео, группы «Тяни-толкай», Apple Tea, ВИА «Древляне» и другие. На десерт организаторы оставили скандальную экс-вокалистку группы «Ленинград» Алису Вокс, нашумевшую недавно своей песней, предположительно написанной по заказу Кремля, против акций протеста.

А в финале собравшихся на праздник ожидали световое шоу и уникальный горизонтальный фейерверк.

Роман Протасевич, belaruspartisan.org