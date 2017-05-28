Шуневич остался недоволен физической формой своих подчиненных 8 28.05.2017, 11:36

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Фото: belgazeta.by

Нормативы по физподготовке милиционеров будут пересмотрены.

Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы «стражей порядка» будут пересмотрены, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич 27 мая на открытии летнего спортивного праздника, сообщает пресс-служба МВД.

Глава ведомства, подчеркнув важность надлежащего уровня физической подготовки правоохранителей как непременного условия качественного выполнения служебных задач, напомнил, что 2017 год объявлен в МВД Годом профессиональной подготовки.

«Примеры из служебной деятельности говорят о том, что нам есть над чем работать. В первую очередь в этом году будем обращать внимание на физическую и морально-психологическую готовность сотрудников к выполнению своих обязанностей. Для этого предусмотрен целый комплекс мер», — сказал министр.

Шуневич пояснил, что требуется новый взгляд на систему МВД с точки зрения ее способности отвечать на все вызовы и угрозы настоящего времени. Пересмотра ждут некоторые нормативы по физической подготовке и оценке результатов труда стражей порядка, а также вопрос должной стимуляции за успехи по службе.

Министр МВД также рассказал, что для поддержания хорошей физической формы лично он использует любой удобный момент: ездит на велосипеде, занимается рукопашным боем, любит игровые виды спорта, например, баскетбол.

Напомним, что вчера на станции метро «Октябрьская» в Минске шестеро сотрудников милиции брутально задерживали молодого человека. Инцидент с избиением задерживаемого привлек внимание и вызвал широкий резонанс в соцсетях и СМИ. Пресс-служба МВД заявила, что задержанный сам напал на милиционеров и, несотря на их численное превосходство, сломал одному из них нос.