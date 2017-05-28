Глава Пентагона: Для меня загадка, почему в РФ считают НАТО угрозой 10 28.05.2017, 19:30

По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирование с Западом.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что для него является загадкой «почему русские считают НАТО угрозой». Выступая в программе телеканала Си-Би-Эс он заявил, что выше его понимания остается, почему в России видят в НАТО угрозу, передает «Радио Свобода». «Ясно, что НАТО не является угрозой», - отметил Мэттис.

Отвечая на вопрос ведущего программы «Лицом к нации»: чего хотят русские, Мэттис сказал: «Понятия не имею!».

По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирование с Западом. «Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом», - отметил глава Пентагона.

Мэттис сообщил, что сейчас США пытаются иметь дело с Россией «дипломатическим путем под руководством президента Трампа». «В то же время, хотя мы хотим действовать дипломатическими методами, нам придется столкнуться с Россией, когда речь идет о тех областях, где они нападают на нас, будь то с кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил», - подчеркнул министр обороны.

По его словам, это стратегически неудобная позиция, с одной стороны действовать средствами дипломатии, пытаясь найти выход из этой ситуации, но противостоять там, где следует противостоять. «И мы будем продолжать действовать в этом ключе. И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся», - сказал Мэттис.

Глава Пентагона также заявил, что война с Северной Кореей - если до этого когда-нибудь дойдет напряженность, - будет «катастрофой».

«Конфликт в Северной Корее, Джон, вероятно, был бы наихудшим видом боевых действий в жизни большинства людей», - сказал Мэттис в своем первом официальном интервью в качестве министра обороны ведущему телеканала CBS News «Лицо нации» Джону Дикерсону.

У северокорейского режима сотни артиллерийских орудий и ракетных установок находятся в пределах досягаемости одного из самых густонаселенных городов планеты - Сеула, столицы Южной Кореи, подчеркнул глава Пентагона.