Захаров: Мы последние лет десять стоим на месте в хоккее 15 28.05.2017, 21:45

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник «Юности» заявил, что белорусский хоккей деградирует.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что белорусский хоккей на протяжении последних десяти лет не прогрессирует.

«Китай, Южная Корея – все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один – количество игроков, которые играют в НХЛ», – сказал Захаров в эфире канала ОНТ, передает «Трибуна».