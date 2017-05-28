закрыть
28 мая 2017, воскресенье, 23:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Захаров: Мы последние лет десять стоим на месте в хоккее

15
  • 28.05.2017, 21:45
МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник «Юности» заявил, что белорусский хоккей деградирует.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что белорусский хоккей на протяжении последних десяти лет не прогрессирует.

«Китай, Южная Корея – все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один – количество игроков, которые играют в НХЛ», – сказал Захаров в эфире канала ОНТ, передает «Трибуна».


Мнение

Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные