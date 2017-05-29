Украинский гандболист может получить белорусский паспорт 29.05.2017, 22:49

Владислав Донцов может получить паспорт с правом выступать за сборную Беларуси.

Главный тренер СКА Игорь Папруга в эфире «Беларусь 5» рассказал, что украинский правый полусредний Владислав Донцов (1995) может перейти в минский клуб и получить белорусский паспорт с правом выступать за сборную Беларуси, передает «Прессбол».

- Ведем переговоры с украинцем Владиславом Донцовым. Есть предварительная договоренность. Он уже был у нас на просмотре, тренировался. Речь идет не только о переходе в СКА, но и о смене гражданства. Парень видит, что уровень сборной Беларуси выше. И он сможет реализовать в нашей национальной команде свои честолюбивые планы.