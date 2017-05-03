В США подготовили пакет дополнительных санкций против Венесуэлы 3.05.2017, 16:57

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Новые ограничительные меры могут затронуть и Россию.

В Соединенных Штатах Америки группа сенаторов подготовила законопроект о мерах по урегулированию кризиса в Венесуэле, в том числе о дополнительных санкциях против борцов с демократией, передает Reuters со ссылкой на источники, пишет rbc.ua.

Сообщается, что изложенные в законопроекте меры по борьбе с кризисом в Венесуэле объединены в 11 тематических секций. Меры предлагается применять против уличенных в коррупции венесуэльцев или тех, кто попирает нормы демократии. Кроме того, сообщается, что сенаторы и конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа сделать все, чтобы объекты инфраструктуры в США не перешли под контроль российской государственной компании "Роснефть". В частности, Reuters указывает, что в 2016 году венесуэльская компания PDVSA использовала 49,9% акций американской Citgo Holding Inc. для обеспечения обязательств перед "Роснефтью", однако в январе 2017 года компания ConocoPhillips подала в суд иск против PDVSA, оспорив данную сделку. Из документа следует, что половина Citgo Holding Inc. стала залогом по кредиту от "Роснефти" на сумму 1,5 млрд долларов. Американские сенаторы опасаются, что критические объекты, которые контролирует Citgo, могут оказаться под контролем "Роснефти". По данным Reuters, "Роснефть" выдала кредиты PDVSA в размере 4-5 млрд долларов.