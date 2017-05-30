Минские выпускники о мечтах и будущем: Главное, чтобы в армию не забрали 2 30.05.2017, 18:49

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Фото: true_kpru/Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня прозвенел последний звонок для минских 11-классников.

30 мая прозвенел последний звонок для минских 11-классников. Девочки в нарядных платьях и парни в строгих костюмах делятся на две категории: первые рыдают о школе, вторые чувствуют себя невероятно свободными, пишет kp.by.

Выпускники прощаются с детством

- Будешь скучать по школе? - спрашиваю выпускницу с нарядным букетом.

- Честно? Нет. Но мне еще экзамены сдавать, - смеется девушка. - Подумайте сами, в школе мы не выбираем предметы, которые хотим изучать, а просто зубрим все. Я собираюсь поступать в университет в Польше, там ты выбираешь, что тебе учить. А в школе что? Единственный интерес большинства моих сверстников - посидеть в ВКонтакте. Смотрят на тебя так: “Ты читаешь книжки? Фуу, ботан!”

А вот родителям грустно. Мама выпускницы Лены, которая ведет прощальную линейку, признается, что последний звонок - момент волнительный.

- Кажется, дочка только была малышкой, а тут уже все, детство заканчивается.

Мама выбор дочки полностью поддерживает

Лена хочет поступать в БГУ на факультет социокультурных коммуникаций и работать потом переводчиком. Мама выбор дочки полностью поддерживает.

- Всегда есть физики и лирики. Надо понимать, куда тянет ребенка, что лучше получается и что приносит удовольствие. Моей дочке нравятся языки. Переводчик - это, говорят, не специальность. Но там дают хорошие знания. Два языка, она и третий выучит. Как-то за лето подучила испанский.

После праздничной линейки Лена подбегает к подружкам и маме, рассказывает, что платье на выпускной купила и уже знает, где будет делать прическу. А вот последние два года девушка больше всего интересовалась учебой.

-Я учила английский, готовилась к ЦТ. Хочу поступить на бюджет, но, скорее всего, буду на платном. В прошлом году проходной балл на мою специальность был немаленький - 344. Еще я старалась участвовать в концертах.

Не в строгом костюме, но зато с галстуком (с нарисованным на нем бокалом пива, кстати!) стоит Саша. В руках толстовка. Не потому что жарко, а потому что заставили снять: последний звонок, несолидно так одеваться. Молодой человек достает наушник, но разговаривать сразу отказывается. Но вот когда речь заходит о его галстуке, вроде и не против.

Саша хочет поступать в университет культуры

- А почему ты сразу говорить не хотел?

- Потому что обычно то, что я говорю, никому не нравится. Я говорю то, что думаю.

- Что бы ты изменил в школе?

- Дневники. Зачем мне дневник, если все мои оценки записывают в другой документ? Расписание я и так знаю. Чтобы замечания мне делать какие-то? Мне и так делают замечания, устно. Зачем их записывать? У меня дневник не заполнен с начала года.

-И что, учителя не ругались?

-У меня язык хорошо подвешен, многое сходит с рук.

- А ты решил, куда поступать будешь?

- Институт культуры, декоративно-прикладное искусство.

- Кем хочешь быть?

- Человеком.

- Я о специальности.

- Какую я получу? Художник декоративно-прикладного искусства, преподаватель.

- А работать ты кем хочешь?

-Какая разница, кем работать? Главное, чтобы нравилось, чем ты занимаешься. Я получаю эту специальность, потому что в нашей системе надо высшее образование. Вот и все.

Все девушки пришли в нарядных платьях

И с воздушными шарами

Пока все одиннадцатиклассники подпевают слова Елки «Все зависит от нас самих! Все зависит от нас самих!», расспрашиваю о будущем друзей Рому и Стаса.

Одноклассники Рома и Стас собираются поступать на экономический

- В выпускном мы не участвуем. Нет желания отмечать его в школьной столовой. Если бы куда-то пошли, то без проблем сдали бы деньги. Мы в учебе чайники, кроме физкультуры, особо ничего не нравилось.

- Так, может, надо было в физкультурный поступать?

- Не-е-е. Пойдем на экономический. Главное, чтобы в армию не забрали, а там уже будем думать, куда дальше.

Выпускники решили сделать бирюзовый фирменным цветом

Прощальный вальс - обязательный атрибут последнего звонка