В Беларуси задержали больше 20 менеджеров строительных и сельхозпредприятий 2 26.05.2024, 22:15

3,774

Обвиняют в откатах от минской фирмы.

Силовики рассказали о том, что якобы выявлена и пресечена масштабная коррупционная схема на предприятиях сферы строительства и агропромышленного комплекса. Среди задержанных более 20 менеджеров предприятий из разных областей страны. Их обвиняют в получении откатов от минской фирмы. Детали сообщили в пропагандистской программе.

Согласно материалам дела, 36-летний учредитель столичной компании по ремонту и обслуживанию оборудования (преимущественно клинингового), продаже техники и комплектующих наладил схему, чтобы выигрывать конкуренцию на рынке и гарантировать себе наличие заказов по всей стране, и работал по ней как минимум полгода — с сентября 2023-го.

Для этого его коммерческие агенты в каждом регионе находили клиентов на предприятиях, руководителей среднего звена, убеждали тех сотрудничать именно с этой фирмой, а после того как все удавалось устроить, эти должностные лица получали откаты в размере 3−5% от суммы сделки по поставке и ремонту оборудования.

Разовая сумма взятки могла составлять лишь несколько десятков рублей, но такие «благодарности» были неоднократными, фигуранты периодически приезжали за ними в минский офис. Фирма вела «черную бухгалтерию», где фиксировала суммы сделок и откатов, за какие заключенные договора и подписанные акты работ они передавались. Были взятки не только деньгами, но и бытовой техникой или строительными инструментами. Их потом нашли у задержанных.

Один из подозреваемых, ведущий инженер-энергетик минской строительной организации, сказал, что на сотрудничество с новой компанией их подтолкнул уход других постоянных партнеров с рынка. При этом сами силовики, утверждая, что фирма «втягивала работников госсектора в нечестную игру», говорят, что у заказчиков не было вопросов по качеству услуг коммерческой компании, а ее расценки чаще всего были ниже рыночных.

Судя по пропагандистскому телесюжету, милиционеры и сотрудники прокуратуры смогли проникнуть внутрь схемы, имели возможность фиксировать деньги, которые должны были быть переданы фигурантам в качестве взятки, еще до факта передачи, когда их только готовили в офисе минской фирмы. Записывались даже номера купюр.

Силовики отметили, что ранее в рамках этого расследования задержали также несколько должностных лиц предприятий, которые получали взятки от конкурентов этой фирмы. Однако ее учредитель, посовещавшись с сотрудниками, дал команду работать по схеме дальше, будто ничего не случилось.

По собранным материалам Генпрокуратура возбудила 25 уголовных дел. По всей стране почти одномоментно были задержаны 29 человек, подозреваемыми стали 23 должностных лица предприятий (все, кроме одного, дали признательные показания), а также сам учредитель фирмы и один из его агентов. В сюжете есть фрагмент видео, где он признается, что давал взятки работникам предприятий-партнеров с 2021—2022 года.

Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы. На их имущество наложен арест. Большинство уже выплатили государству все суммы взяток. Под стражей остается лишь один из подозреваемых в получении взятки, который не признался. Двое менеджеров, а также бухгалтер и водитель коммерческой фирмы написали явку с повинной и стали свидетелями.