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В Беларуси убыточное предприятие набрало долгов на сотни миллионов, но выплачивать не будет

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  • 26.05.2024, 15:38
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В Беларуси убыточное предприятие набрало долгов на сотни миллионов, но выплачивать не будет

Придумали целую схему.

Агентству по управлению активами поручили выкупить долги убыточного предприятия «Могилевхимволокно». Соответствующее постановление было опубликовано на национальном правовом интернет-портале, отмечает «Зеркало».

«Могилевхимволокно» всего за три последние годы набрало кредитов на сумму 370,9 млн в четырех банках: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Банк БелВЭБ» и «Белгазпромбанк». Вернуть их должны были в 2024—2026 годах.

Агентство по управлению активами выкупит эти долги за 296,8 млн рублей. То есть, дисконт составит 74,2 млн рублей, или 20%.

«Могилевхимволокно» относится к убыточным предприятиям. В прошлом году оно сократило чистый убыток 227,7 до 127,2 млн рублей, следует из данных единого портала финансового рынка. Вероятно, этому как раз помогли кредитные ресурсы.

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