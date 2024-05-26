В Беларуси убыточное предприятие набрало долгов на сотни миллионов, но выплачивать не будет 1 26.05.2024, 15:38

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Придумали целую схему.

Агентству по управлению активами поручили выкупить долги убыточного предприятия «Могилевхимволокно». Соответствующее постановление было опубликовано на национальном правовом интернет-портале, отмечает «Зеркало».

«Могилевхимволокно» всего за три последние годы набрало кредитов на сумму 370,9 млн в четырех банках: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Банк БелВЭБ» и «Белгазпромбанк». Вернуть их должны были в 2024—2026 годах.

Агентство по управлению активами выкупит эти долги за 296,8 млн рублей. То есть, дисконт составит 74,2 млн рублей, или 20%.

«Могилевхимволокно» относится к убыточным предприятиям. В прошлом году оно сократило чистый убыток 227,7 до 127,2 млн рублей, следует из данных единого портала финансового рынка. Вероятно, этому как раз помогли кредитные ресурсы.