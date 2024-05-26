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The New Yorker: Украина переживает, возможно, самый трудный момент в войне

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  • 26.05.2024, 21:29
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The New Yorker: Украина переживает, возможно, самый трудный момент в войне

ВСУ продолжают сдерживать оккупантов в Харьковской области.

Кремль пополнил свои вооруженные силы посредством призыва на военную службу и финансовых стимулов, набирая до 30 тыс. новых солдат каждый месяц, и тратит треть национального бюджета на оборону и безопасность, пишет The New Yorker (перевод - «Униан»).

Между тем, Украина переживает, возможно, самый трудный момент в войне. Это вызвано задержкой с выделением военной помощи от США, которая спровоцировала истощение боеприпасов.

По оценкам украинского командования, российские силы теперь имеют преимущество в артиллерийских выстрелах десять к одному. Поскольку средства противовоздушной обороны были истощены, украинские города, прежде всего Харьков, подверглись самым продолжительным атакам с начала войны. Ракетные удары вывели из строя электросети по всей стране.

Издание отметило, что хотя в конце апреля Конгресс одобрил пакет помощи на сумму $61 млрд, но импульс войны уже изменился, и в любом случае системы вооружения не могут достичь поля боя в одночасье.

Но нехватка оружия – это лишь одна из проблем Украины; в армии тоже не хватает солдат. В прошлом месяце глава Украины Владимир Зеленский наконец подписал ряд законов о мобилизации, расширяющих этот законопроект и, как утверждает его администрация, делающих его более прозрачным и эффективным. Но процесса демобилизации до сих пор нет.

«И, как и в случае с долгожданным притоком оружия из США, новым законам потребуется время, чтобы изменить реальность на поле боя», - констатировало издание.

Именно в рамках этого окна возможностей российские оккупанты начали наступление.

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