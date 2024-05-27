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Удары ВСУ немецким оружием по РФ: Шольц объявил о позиции Германии

  • 27.05.2024, 0:01
  • 1,704
Удары ВСУ немецким оружием по РФ: Шольц объявил о позиции Германии
Олаф Шольц

Канцлер ФРГ сделал публичное заявление.

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не планирует давать Украине разрешение наносить удары по военным объектам на российской территории поставленным ей Германией вооружением.

Об этом он заявил во время публичной дискуссии на праздновании 75-летия Основного закона ФРГ в воскресенье, 26 мая.

По словам Шольца, на сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные «четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили». «И они работают. По крайней мере, я так считаю», - сказал канцлер.

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