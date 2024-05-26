Медик: У Лукашенко заметно нервное истощение

Медик: У Лукашенко заметно нервное истощение11
- 26.05.2024, 16:40
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Есть большие проблемы и с опорно-двигательным аппаратом.
В Сеть попали фото, по которым можно судить о том, как на самом деле выглядит Лукашенко.
На днях же сайт Charter97.org попросил врача на условиях анонимности прокомментировать состояние здоровья белорусского диктатора:
— Точно можно сказать, что есть большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, коленный сустав, видимо, уничтожен. Не исключаю, что есть проблемы с позвоночником. Эти моменты могут вызывать боль, неприятные моменты.
Очень много возрастных болячек. В таком возрасте любые резкие телодвижения могут навредить. Даже постановочные.
Второй момент — нервное истощение. Человек постоянно находится под прессингом. От этого и все эти треморы.
В результате, по мнению врача, диктатор может оказаться в инвалидном кресте.