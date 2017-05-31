Зеркало для диктатора 8 31.05.2017, 9:55

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Олимпийское собрание в очередной раз продемонстрировало значение поговорки «нечего на зеркало пенять…».

Буквально на днях стало известно, как белорусы возмущаются тем, что Александр Лукашенко взялся возрождать хоккей, а не экономику.

Олимпийское собрание в очередной раз наглядно продемонстрировало приоритеты диктатора, пишет «Салідарнасць».

После переизбрания на пост руководителя Национального олимпийского комитета Лукашенко заявил:

– Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал.

То есть каждые три месяца президент будет участвовать в большом совещании по спортивной тематике. Это можно было бы понять, но…

Есть еще такие «малозначительные вещи», как образование, здравоохранение, экономика, наконец. Но почему-то Лукашенко не собирается раз в квартал участвовать в коллегии Минздрава, хотя проблем в нашей медицине тоже завались, и касаются они куда как большего количества людей, чем успехи/неудачи в спорте.

На том же Олимпийском собрании глава Беларуси озвучил замечательный тезис, заслуживающий всяческой поддержки и расширения на все сферы. Говоря о результатах белорусских спортсменов на Олимпиаде-2016, он заявил:

– Нечего искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность и предвзятое судейство.

Это высказывание сродни зеркалу, в которое стоит посмотреться самому Лукашенко. Хватит искать оправдания провалам в экономике и списывать их на мировой кризис, происки российских/западных недоброжелателей и прочие внешние факторы. Пора, наконец, не только устраивать разносы другим, но и критически оценить результаты собственной деятельности.