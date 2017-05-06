Сборная Китая зовет тренера чемпионов мира за 50 миллионов долларов 6.05.2017, 12:47

Федерация футбола Китая хочет пригласить главного тренера чемпиона мира-2014 сборной Германии Йоахима Лева.

По информации As, за два года работы в китайской сборной 57-летнему специалисту готовы заплатить 50 миллионов евро.

Йоахим Лев с 2006 года возглавляет бундестим и готовит команду к ЧМ-2018, однако в Китае хотят пригласить тренера уже сейчас, сообщает Sports.ru.

Китайская федерация намерена в ближайшем будущем подготовить команду для борьбы за титул чемпиона мира, поэтому там готовы заплатить большие деньги за опытного тренера, утверждает издание.