Власти мстят журналисту-фрилансеру за профессиональную деятельность 1 6.05.2017, 18:49

Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельских суд оштрафовал Константина Жуковского на $363.

На 30 базовых величин – 690 рублей ($363) в совокупности оштрафовали гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского. Суд Центрального района Гомеля посчитал журналиста виновным в незаконном изготовлении и распространении информации, передает «Радыё Рацыя».

Сам Константин Жуковский считает такие процессы над ним местью за профессиональную деятельность.

- Мне дали 30 базовых за четыре протокола. Это впервые такой приговор. Обычно давали за каждый протокол по 40-50 базовых. Я это связываю с тем, что идут какие-то переговоры наверху, так что они уже не так сильно шельмуют и дали за 4 протокола тридцать.

Константин Жуковский является одним из рекордсменов в среде журналистов-фрилансеров по количеству штрафов за профессиональную деятельность. 2017 года его судили дважды, общая сумма штрафов - 70 базовых величин.