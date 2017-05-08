Беларусь стала единственной страной, где «выиграла» Ле Пен 2 8.05.2017, 9:12

В первом туре президентских выборов среди французов, живущих за рубежом, Марин Ле Пен победила только в одной стране.

И эта страна — Беларусь.

В нашей стране за Ле Пен проголосовали 27,4% избирателей, тогда как за Макрона — 22,6%, пишет nn.by.

Высокий результат кандидат Национального фронта получила также в Туркменистане, но там она оказалась на втором месте после Макрона. В России Ле Пен победила в Екатеринбурге, но сильно отстала в Москве и Петербурге. Французы Минска, таким образом, голосовали примерно так же, как французы российской провинции.

В то же время в целом среди французов зарубежья Ле Пен вовсе не популярна. Она получила на зарубежных участках всего 6,5% голосов против 40,4% у Макрона.

Трудно сказать, объясняется ли это влиянием подконтрольных диктаторам СМИ, которые рисуют положение в Евросоюзе катастрофическим.

Вероятно, большинство граждан Франции в Беларуси — это не потомственные французы, а бывшие граждане Беларуси, получившие французское гражданство, но в силу тех или иных причин вернувшиеся на жительство на родину.

Всего на консульском участке Франции в Беларуси зарегистрировано 103 избирателя. Из них голосовали 62.

В Минске, напомним, работает посольство Франции, а в Бресте — консульство.

Напомним, что на президентских выборах во Франции с 66% голосов победил либерал Эммануэль Макрон.