Лукашенко: Некоторые спортсмены просто зажрались 74 9.05.2017, 15:16

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Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Диктатор заявил о полном провале в хоккее, футболе и биатлоне.

Лукашенко раскритиковал выступление белорусских хоккеистов на чемпионате мира в Париже и заявил журналистам, что проанализирует положение дел в этом виде спорта, передает корреспондент БелТА.

— Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать. В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал. Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем, — пообещал Лукашенко.

Диктатора очень расстроил старт сборной Беларуси на чемпионате мира в Париже, где команда потерпела три поражения — от финнов, чехов и канадцев.

— Мы понимаем, что играли с фаворитами, но ведь и они не супервеликие. Как можно было пропустить с «пятака» третью шайбу от финнов? Отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист. В хоккей играть не умеют. Нет, они еще в своей зоне возле ворот крутят эту шайбу, теряют и получают голы, — раскритиковал Лукашенко игру хоккейной сборной.

Особенно диктатора удручила игра с чемпионами мира канадцами.

— А как они с канадцами сыграли? Это вообще стыдобище. Лучше было бы не выходить. Чего вышли, если ноги подкашиваются, бежать не могут, бросать по воротам не могут, — отметил Лукашенко.

— Посмотрите, как сыграли французы, просто молодцы: они смели финнов. Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, начнут играть — будем это принимать. Нет — значит, мы с этим мириться не будем. Я почему так остро реагирую? Не потому что спортсмен и занимаюсь спортом всю жизнь. А потому что спорт — это величайшая идеология. Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение, — констатировал Лукашенко.