закрыть
9 мая 2017, вторник, 18:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Участников минского ЧМ по тайскому боксу повезут на «Линию Сталина»

6
  • 9.05.2017, 16:23
  • 13,187
Фото: onliner.by

Власти хотят «удивить» спортсменов реконструкцией «Битвы за Берлин».

9 мая спортсмены освобождены от соревнований. «Экскурсия» запланирована в графике первенства, который проходит в Минске, пишет belsat.eu.

Тайских боксеров обещают познакомить с системой оборонительных укреплений и военной техникой.

Для присутствующих также проведут военно-историческую реконструкцию «Битвы за Берлин».

Белорусская столица не впервые принимает у себя чемпионат мира по тайскому боксу. В этом году на соревнования, проходящие с 3 по 12 мая, приехали спортсмены из более чем 90 стран.


Мнение

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев