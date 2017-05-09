Участников минского ЧМ по тайскому боксу повезут на «Линию Сталина» 6 9.05.2017, 16:23

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Фото: onliner.by

Власти хотят «удивить» спортсменов реконструкцией «Битвы за Берлин».

9 мая спортсмены освобождены от соревнований. «Экскурсия» запланирована в графике первенства, который проходит в Минске, пишет belsat.eu.

Тайских боксеров обещают познакомить с системой оборонительных укреплений и военной техникой.

Для присутствующих также проведут военно-историческую реконструкцию «Битвы за Берлин».

Белорусская столица не впервые принимает у себя чемпионат мира по тайскому боксу. В этом году на соревнования, проходящие с 3 по 12 мая, приехали спортсмены из более чем 90 стран.