В Давид-Городке убрали памятник Ленину 10 10.06.2017, 15:25

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Фото: media-polesye.by

Вождя пролетариата не только сняли с постамента, но и разобрали на части.

В ходе благоустройства города Давид-Городка к областному празднику тружеников села «Дожинки-2017» строителям пришлось на время убрать памятник вождю пролетариата, сообщает «Медиа-Полесье».

Конструкция памятника позволяет при необходимости разобрать его на части, перенести на время в другое место, а по завершении работ снова собрать.

Фото: media-polesye.by

Некоторые из горожан высказали мнение, что памятник совсем уберут, но это не так. Как сообщили Медиа-Полесью в Давид-Городокском горсовете, памятник Ленину реставрируют, после чего установят на прежнее место.