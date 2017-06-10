Проклятие модернизации 2 Валерий Карбалевич, sn-plus.com

10.06.2017, 21:56

Разобравшись с хоккеем, Лукашенко перешел к решению других, менее важных проблем. То есть к экономике.

1 июня он провел совещание по вопросам развития нефтепереработки. И пришел к неутешительному выводу, что попытки модернизации предприятий заканчиваются провалом.

Это давно не новость для тех, кто хоть немного наблюдает за ситуацией в экономике. Трудно найти пример успешной модернизации госпредприятия. За что ни брались власти, будь то деревообрабатывающие или цементные заводы, исход всегда был печален. Но здесь показательно самопризнание правителя.

Но какой вывод делается из этого грустного заключения? Трудно было ожидать, что на совещании будет сделан серьезный анализ причин провала предыдущих проектов модернизации, дабы их не повторять впредь. Создается впечатление, что нынешнее руководство на это просто не способно.

Вывод сделан совершенно ожидаемый и определенный: будем продолжать, как и прежде, пилить бюджет, реализуя новые, такие же неэффективные проекты.

Вот, например, последняя идея-фикс правителя. Выступая 21 апреля в национальном собрании с посланием, он поручил сделать экономической витриной страны Оршанский район, который нужно «поднять из руин и пепла». Сразу же возникает несколько вопросов. Зачем было доводить целый район до «руин и пепла»? Кто в этом виноват? И могут ли те люди, которые довели регион до такого состояния, поднять его? Последний вопрос особенно актуален, поскольку руководить, в том числе и этим проектом, поручено А. Косинцу, который с 2008-го по 2014 год был председателем Витебского облисполкома. Напомню, Оршанский район входит в Витебскую область.

Но, понятное дело, все эти вопросы риторические. Ибо в рамках нынешней политической системы власть имеет привилегию ни перед кем не отчитываться и не отвечать на неприятные вопросы.

В Беларуси 118 районов. Почему в качестве витрины был выбран именно Оршанский район? А никто никак это не обосновывал, не подводил хоть какие-то экономические выкладки.

Все объясняется очень просто. Тамошним жителям повезло, ибо там в поселке Копысь родился А. Лукашенко. О своей родине он не забывает. Деревня Александрия, где прошло детство правителя, преобразована в благоустроенный агрогородок. Там построен роскошный физкультурно-оздоровительный комплекс на 2,2 тыс. человек, и это при том, что в Александрии проживают лишь 500 жителей. На Копысь тоже давно льется обильный финансовый дождь из госбюджета.

Теперь такая участь постигнет весь Оршанский район. Понятное дело, за счет остальных регионов. В районе прошло специальное выездное заседание правительства, на его благоустройство планируется выделить до $1 млрд. Об экономическом эффекте таких инвестиций речь не идет.

На совещании 1 июня А. Лукашенко, говоря о предстоящих проектах, финансируемых из госбюджета, заявил: «Я не позволю, чтобы решения правителя были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может. Это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором».

В этой связи хочу напомнить недавнюю занимательную историю. Как известно, А. Лукашенко приказал до 1 мая ликвидировать безработицу в стране. И министр труда и социальной защиты И. Костевич 1 мая доложила, что поручение правителя выполнено. Она заявила: «Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тыс. человек. Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен».

Но вот на заседании президиума Совмина 30 мая решения правителя были и девальвированы, и дезавуированы. Та же И. Костевич констатировала, что за четыре месяца наблюдается сокращение занятых в экономике. А премьер-министр А. Кобяков заявил: «На рынке труда сохраняется дисбаланс. За первые четыре месяца на 7,6 тысячи человек уволено больше, чем принято на работу». Кстати, число уволенных превышает число принятых на работу шестой месяц подряд.

Но вернемся собственно к совещанию о развитии нефтепереработки. Полтора десятилетия нефтяная отрасль была главной в экономике Беларуси. В лучшие времена, когда мировые цены на нефть превосходили $100 за баррель, доля нефти и нефтепродуктов в экспорте достигала 40%. Привязавшись к российской природной ренте, наша экономика могла демонстрировать «преимущества» белорусской социальной модели.

Но эти времена прошли. Падение мировых цен на нефть привело к тому, что доля нефти и нефтепродуктов в экспорте составляет теперь только 17%. И пока нет признаков того, что мировые цены могут существенно вырасти.

С другой стороны, сейчас в России осуществляется налоговый маневр, который ведет к тому, что пошлина на нефтепродукты будет падать, а цена поставляемой в Беларусь нефти вырастет. Что повлечет за собой сокращение маржи, которую получает Беларусь.

Кроме того, в развитых странах начинается переход на электромобили, что снизит потребность в бензине и других нефтепродуктах на рынках ЕС.

Все это означает, что эпоха рентной экономики, на которой в значительной степени базировалась и белорусская социально-экономическая модель, подходит к концу.

А. Лукашенко отметил на совещании: «Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль». Хоть белорусский бюджет исправно получает доходы от экспортных пошлин на нефтепродукты.

«Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси», — подчеркнул глава государства. На самом деле нефтепереработка — это та отрасль, которая как раз больше всего обеспечивает зависимость Беларуси от России. Что очень ярко продемонстрировала вот-вот закончившаяся белорусско-российская нефтегазовая война, в ходе которой Москва ради политического давления на Минск сократила поставки нефти.

В ходе совещания выяснилось, что модернизация Мозырского и Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) провалена. Хотя, казалось бы, что уж где-где, а в отрасли, которая давно превратилась в святая святых белорусской социально-экономической модели, в курицу, несущую золотые яйца, это невозможно. Ибо нефтепереработка всегда пользовалась особым и первостепенным вниманием правителя. Но оказалось, что в экономике, за что ни возьмется нынешняя власть, все заканчивается одинаково плохо. Модернизацию двух НПЗ планировалось закончить еще в 2015 году. Но, увы. «Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет)», — сказал глава государства. Теперь определен новый срок. Но сам А. Лукашенко в него не верит: «Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов». История с деревообработкой в точности повторяется и в нефтепереработке. По-другому эта система работать не способна.

Для завершения модернизации НПЗ нужны $1,2 млрд долларов. Где их взять? Во время недавнего визита А. Лукашенко в КНР обсуждался вопрос о китайском кредите на эти цели. Государственные СМИ сообщали, что ответ Пекина был весьма позитивным. Но, по моей информации, китайцы в качестве условия требуют акции НПЗ. Что вряд ли приемлемо для белорусского руководства. Тем более, что в случае согласия А. Лукашенко на такое предложение, это вызовет смертельную обиду россиян.

В общем, наше нефтяное счастье постепенно превращается в нефтяное проклятие.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com