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На начальников полоцкого ЖКХ завели уголовное дело

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  • 11.06.2017, 16:14
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Главных коммунальщиков Полоцка подозревают в «превышении служебных полномочий».

Следственным управлением УСК по Витебской области принято к производству уголовное дело, возбужденное прокуратурой Полоцкого района в отношении должностных лиц КУП «ЖКХ г.Полоцка», подозреваемых в превышении служебных полномочий, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, пишет nn.by.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК по Витебской области о противоправной деятельности директора и начальника отдела маркетинга ЖКХ Полоцка.

По материалам проверки, проведенной сотрудниками Полоцкого межрайонного комитета государственного контроля Витебской области установлено, что в период с 2014 года по май 2015 года должностные лица, имея возможность закупать местные виды топлива у Полоцкого лесхоза по выгодной цене, без необходимости и обоснования заключили договоры с частными предприятиями. В результате при закупке древесного топлива для нужд предприятия у коммерческих структур допущено излишнее расходование бюджетных денежных средств государственного предприятия в сумме более 467 000 рублей.

Следователи применили в отношении 38-летнего директора меру процессуального принуждения - временное отстранение от должности. С целью обеспечения возмещения ущерба по месту жительства подозреваемых проведены обыска и наложен арест на их имущество.


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