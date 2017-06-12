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Cтали известны подробности смерти сына Ермошиной

  • 12.06.2017, 16:50
Фото из Facebook Алексея Ермошина

Причины смерти раскрыл друг Алексея Ермошина.

Друг сына главы ЦИК Александр Николаев написал в своем «Фейсбуке», что Алексей Ермошин умер в результате «естественных» причин:

«Простились с Алексеем Дмитриевичем Ермошиным сегодня.

Как и предполагалось смерть наступила от естественных причин и, по моему мнению, наступила от совокупности факторов.

Во-первых, Леша не был худышом, я бы сказал, он имел серьезные проблемы с лишним весом.

Во-вторых, Леша отказывался признавать необходимость заняться своим здоровьем вплотную и исключить из рациона алкоголь полностью и сесть на диету. Я ничем от него не отличаюсь, поэтому скорее всего стану следующим. Правда обо мне СМИ не напишут.

Последние два года ввиду личных обстоятельств я общался с Ермолаем только по телефону и лишь полторы недели назад встретился лично вместе с супругой по рабочим вопросам.

Леша не выглядел больным. Да, он был тучный мужчина, но не выглядел как человек, которого срочно надо лечить.

Однако, он испытывал сильную приязнь к своему двоюродному брату и при любой возможности гонял к нему в Бобруйск, поэтому трагическая смерть брата (которая, к слову, наступила не по его вине), как я понимаю, заставила Лешу забыть о здоровье. Стресс, крепкие поминки в Бобруйске и продолжение движения в "Мяте", где он сделал свое последнее фото, не могли не нанести серьезнейший удар по здоровью, которого Леха не перенес».


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