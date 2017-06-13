Накроют ли Беларусь бензиновые бунты? 2 Татьяна Маненок, «Наше мнение»

13.06.2017, 14:11

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Модернизация НПЗ во многом будет проходить за счет автолюбителей.

Перед белорусскими НПЗ поставлена задача завершить ключевые этапы модернизации к 2019 году, хотя реализовать эти проекты заводы должны были еще в 2016-2017 годах. Несмотря на серьезный патронаж проектов со стороны вице-премьера Владимира Семашко, который едва ли не ежемесячно приезжал на заводы с целью ускорить процесс, уже год назад стало очевидно: с этой задачей заводы не справятся. Поэтому несколько месяцев назад правительство скорректировало сроки – отнесло их на 2018-2019 годы.

Сейчас модернизацию НПЗ, если судить по недавнему нефтяному совещанию, будет курировать непосредственно Лукашенко. Поможет ли это нефтянке?

Двум заводам для завершения ключевых этапов модернизации в ближайшие два года понадобится USD1,2 млрд («Нафтану» – более USD500 млн, Мозырскому НПЗ – свыше USD700 млн), в том числе в 2017 году – более USD400 млн. «Осилить» эти инвестиции в условиях не очень благоприятной конъюнктуры на внешнем рынке без поддержки государства заводы не в состоянии.

Отметим, что НПЗ модернизируются постоянно, вкладывают в свои программы развития миллионы долларов. К примеру, в 2016 году Мозырский НПЗ ввел пять технологических объектов общей стоимостью USD480 млн. Всего за последние 11 лет, с 2005 по 2016 годы, в развитие этого завода было инвестировано USD1,5 млрд. При этом на переход со стандарта продукции Евро-3 на Евро-5 оба завода потратили в свое время USD1,3 млрд. Это позволило нефтяникам добавить примерно USD30 к цене на тонны нефтепродуктов.

Однако трудно вспомнить, чтобы белорусские НПЗ нуждались в господдержке. Еще недавно они сами неплохо зарабатывали, а коммерческие банки охотно кредитовали нефтянку, зная, что это добросовестный заемщик. В последние годы ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли кардинально изменилась – прибыли в сфере нефтепереработки снизились до критически низкого уровня, что создало проблемы с привлечением заемных средств.

Причины такой ситуации озвучивалось не раз. Одна из очевидных причин – ухудшилась ценовая конъюнктура на нефтяном рынке. В 2016 году цена нефти сложилась на уровне USD41,6 за баррель против USD51 за баррель в 2015 году. Результат – снижение цен на нефтепродукты и, соответственно, валютной выручки НПЗ (минус USD1,65 млрд, по оценкам чиновников).

Помимо этого, нефтянка стала жертвой газового спора с Россией, в результате чего объемы переработки по итогам года были сокращены чуть ли не на 40% (до 18,5 млн тонн вместо ожидаемых 24 млн тонн). А это, по оценкам чиновников, еще минус около USD1,2 млрд валютной выручки.

Налоговая реформа в нефтяной отрасли РФ также привела к снижению эффективности белорусских НПЗ – заводы потеряли USD 23,7 на каждой тонне сырья. Кроме того, правительство Беларуси с 1 марта 2016 года по настоянию Минфина в 1,5 раза повысило акцизы на бензин и дизтопливо, которые полностью переложили на экономику НПЗ. Между тем, цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке были заморожены практически 2 года, что вкупе с другими факторами, в том числе и девальвацией белорусского рубля, привело к отрицательной рентабельности продаж топлива на внутреннем рынке.

НПЗ финансируют модернизацию за счет кредитов банков, а также собственных средств (в пропорции примерно 75% к 25%). Поэтому от экономической устойчивости заводов зависит их способность привлекать заемные ресурсы на реализацию инвестпроектов.

Однако по ряду причин ОАО «Нафтан» в последнее время полностью скатилось «в корзину к банкам». Завод оказался закредитованным и более не в состоянии привлекать кредиты. Чтобы решить эту проблему, правительство предложило поддержать завод – в частности, речь идет о возврате «Нафтану» более USD40 млн акцизного налога, а также снижении для него тарифов на электроэнергию.

Повышение цен на автомобильное топливо – также одна из мер, которая позволит улучшить экономические показатели нефтеперерабатывающих заводов. Принятое в 2017 году решение о повышение цен на автомобильное топливо частично уже позволило улучшить экономическое состояние белорусских НПЗ. Можно ожидать, что цены на топливо продолжат свой рост. Но до какого уровня?

В 2014 году цена индикативной марки бензина АИ-92-К5-Евро в Беларуси была установлена в размере, эквивалентном USD1. Сейчас эта методика неактуальна, так как она работала совсем в других условиях и при другой мировой цене на нефть. Сегодня, с учетом мировой цены на уровне USD 50-55 за баррель, а также влияния налогового маневра на нефтяную отрасль, оптимальная розничная цена бензина должна быть установлена в эквиваленте примерно 91 цент за 1 л., отмечают профильные чиновники. Но это не значит, что стоимость топлива будет повышена до этого уровня, подчеркивают они. Скорее, по их мнению, регулятор будет стремиться к компромиссной цене, с учетом интересов потребителей и производителей.

Резкое повышение цен на бензин спровоцирует рост цен на подавляющее большинство товаров, что, в свою очередь, подстегнет инфляционные процессы в стране (в 2017 году планируется сдержать рост потребительских цен в пределах 9%), а также социальное недовольство в обществе, чего белорусские власти постараются избежать.

Кроме того, чтобы поправить финансовое здоровье НПЗ, поставлена задача ввести режим жесткой экономии в отрасли, в том числе максимально сократить перекрестное субсидирование. Отметим, что «Нафтан» сейчас фактически дотирует поставку сырья для химических предприятий отрасли – ОАО «Полимир» и «Могилевхимволокно», а это около USD10 млн ежемесячно. Чем завершится очередная попытка уйти от внутрикорпоративного субсидирования, спрогнозировать сложно, учитывая, что такая политика ранее провозглашалась экс-председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Жилиным, однако потерпела фиаско.

Смягчить политику жесткой экономии в отрасли, а также форсированного отказа от перекрестного субсидирования в отрасли можно было бы за счет китайского кредита. Отметим, что по итогам визита правителя Беларуси Александра Лукашенко в Пекин 16 мая было публично заявлено, что Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси кредита объемом USD1 млрд для завершения модернизации белорусских НПЗ.

По имеющимся данным, этот вопрос сейчас прорабатывается – белорусская сторона подготовила свои предложения и направила китайской стороне. Однако больших иллюзий насчет китайского кредита белорусские нефтяники не питают. Самое главное: этот кредит должен быть несвязанным, и это принципиально, поскольку белорусские НПЗ проводят модернизацию, ориентируясь на лучшие западные заводы и закупают технологии преимущественно европейских и американских компаний. Важно также, чтобы условия выделения китайского кредита были более привлекательными, чем условия белорусских банков. Последние охотно продолжат кредитовать нефтянку при условии, что она будет демонстрировать стабильные экономические показатели.

Следует отметить, что в 2017 году нефтяная конъюнктура для белорусских НПЗ пока складывается лучше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Хотя нефтяные цены находятся на достаточно низком уровне, по сравнению с прошлым годом они все равно ощутимо выросли. Если нефть марки Urals в январе-апреле 2016 года стоила в среднем около USD34 за баррель, то в январе-апреле 2017 года – около USD 52 за баррель. А вслед за ростом цены на нефть вырастут и цены на нефтепродукты (динамика проявляется, как правило, с определенным временным лагом).

Эту динамику иллюстрируют статданные. Беларусь январе-апреле 2017 года снизила экспорт нефтепродуктов на 42% – до 3,562 млн. Но при этом в стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов из Беларуси сократился на 2,5% – до 1,535 млрд.

Татьяна Маненок, «Наше мнение»