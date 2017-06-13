Суд отказался рассматривать дело против Максима Филиповича 6 13.06.2017, 20:20

12,455

Максим Филиппович

Фото: svaboda.org

В Гомеле суд Советского района отправил абсурдное дело против блогера на доработку.

В Гомеле суд Советского района не стал рассматривать и отправил на доработку поступившее из Советского РОВД административное дело в отношении известного видеоблогера Максима Филиповича, передает gomelspring.org.

Об этом блогер узнал, посетив сегодня канцелярию суда. Выражая осторожный оптимизм, Максим все же надеется, что власть не начнет преследовать граждан за видеотрансляции в социальных сетях.

Напомним, 2 июня старший лейтенант милиции Советского РОВД Дмитрий Акулич выдвинул против блогера обвинения в незаконном изготовлении и распространении живых видеотрансляций в социальных сетях.

В протоколе милиционер записал (дословно): «24.05.2017г. в 10.00 часов по адресу: г. Гомель, ул. Коммунаров 3 установлено, что 22.05.2017г. Филипович М.Г. незаконно изготовил и распространил (довел до общественного мнения неопределенному кругу лиц) путем размещения на канале «Гарантий нет» платного видеохостинга Ютуб, используемого последним как СМИ (информационный ресурс), распространив в данной форме посредством глобальной компьютерной сети Интернет очередное информационное сообщение под названием «Дела делать, а не слова говорить», ответственность за которое предусмотрено ч.2 статьи 22.9 КоАП РБ».

Суд по всей вероятности усомнился в выводах участкового милиционера и завернул дело на доработку для устранения недостатков.

«В милиции взяли 17 моих роликов с Youtube и составили протокол за изготовление и распространение средств массовой информации. Они написали что, «с учетом роста популярности своего телеканала Филиппович Максим Геннадьевич фактически подменяет собой государственное СМИ. В том числе, по формированию общественного мнения среди граждан Республики Беларусь», - цитирует милиционеров блогер.

Максим уверен, что в его действиях отсутствует состав правонарушения, так как снимать на видео и транслировать это видео в Youtube каждому гарантирует Конституция. По этой причине он попросил СК проверить участкового милиционера на предмет превышения власти либо служебного положения.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко, дающий консультации блогеру по правовым вопросам отмечает, согласно Закона о СМИ Интернет средства массовой информации не подлежат государственной регистрации.

«Если нет претензий к содержанию видео-трансляций, то сам факт их распространения вне зависимости от количества подписчиков у блогера, не является нарушением законодательства о СМИ. И вообще, в этой ситуации меня удивляет тот факт, что главным экспертом по такой важной для общества теме как оценка продукции СМИ назначили участкового милиционера», - подчеркнул правозащитник.