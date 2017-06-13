В РФ закопали 100 тонн польских яблок из Беларуси 2 13.06.2017, 22:12

Смоленские таможенники продолжают задерживать санкционные партии яблок.

Транспортные средства с польскими яблоками общим весом около 100 тонн задержаны при пересечении белорусско-российской границы, сообщил «Интерфаксу» главный государственный таможенный инспектор Смоленской таможни Владимир Сафонов.

«12 июня на границе выявлено три транспортных средства, принадлежащих белорусской фирме, в которых из Беларуси в Россию ввозилось 100 тонн яблок под видом картофельного крахмала. Товар следовал в Смоленск. Осмотр груза позволил установить, что страной происхождения яблок является Польша», - сказал Сафонов.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством, товар является санкционным и подлежит уничтожению.

Смоленская таможня рассматривает вопрос о возбуждении в отношении перевозчиков дел о несоблюдении запрета на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерацию (ст. 16.3 КоАП РФ).