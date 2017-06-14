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Осенью зарплата в $100 для многих станет реальностью

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  • 14.06.2017, 7:41
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Власти хотят превратить Беларусь в один большой «трудлагерь».

О том, какие вызовы ждут белорусских рабочих осенью этого года, в интервью Charter97.org рассказал председатель Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- Недавно глава провластной федерации профсоюзов Михаил Орда как ни в чем не бывало заявил о том, что в Минске предприятие работало по 48 минут в день. Как вы прокомментируете такое заявление чиновника?

- Хочу сказать, что в моей практике борьбы за права рабочих такого вопиющего случая еще не было. Это небольшое предприятие, там работает около 100 человек, но и для них власти не смогли обеспечить права на достойный труд и полноценную зарплату.

Не менее возмутительно и то, что председатель провластной федерации профсоюзов Михаил Орда заявил об этом с высокой трибуны как о единичном негативном примере. А что он сделал, чиновник по фамилии Орда, чтобы этот пример стал позитивным? Почему люди, которым не хватает на жизнь из-за 48-минутного рабочего дня, должны его содержать? Зачем нужен такой «профсоюз», который не может ничего сделать для защиты прав рабочих?

Заявление Михаила Орды – это показательный пример того, как режим в Беларуси пытается существовать за счет рабочего человека. Лишенные работы люди должны еще и содержать армию государственных «дармоедов».

Конечно, бывают всякие трудности в работе предприятий, и в условиях кризиса многим приходится переходить на трех- или четырехдневку. Но если на предприятиях действуют независимые профсоюзы – они до конца борются за права рабочих. Ведь любое сокращение рабочего времени можно сделать так, чтобы максимально были учтены интересы трудящихся. А официальный «профсоюз» - это просто придаток Минтруда, он не действует самостоятельно. В итоге все в стране делается за счет простых людей, вся тяжесть кризиса ложится на плечи рабочих.

Белорусам давно уже пора выходить из официальных «профсоюзов» и объединятся, создавая свои собственные. Иначе просто придется кормить чиновников-«дармоедов».

- Какие еще проблемы скрывает в себе распространенная в последнее время практика переводить людей на неполный рабочий день?

- Здесь надо понимать одну важную деталь: эти люди не только сейчас недополучат деньги, чтобы кормить свои семьи. Эти месяцы и годы не входят затем в трудовой стаж. А это означает, что люди и в будущем не получат полноценных пенсий. Особенно в свете новых правил расчета размера пенсионного обеспечения.

Таким образом, белорусам подкладывают людям мину замедленного действия и за неумение властей справиться с кризисом придется платить не только сейчас.

- Какие из социальных проблем могут обостриться этой осенью?

- Во-первых, никуда не делся печально известный декрет о «тунеядцах». Его просто отправили на доработку. И неизвестно еще до чего «доработают» власти в конце года свою инициативу собирать налоги с безработных. Наша задача – сделать так, чтобы этот незаконный декрет просто не работал.

Честно скажу, что меня с прицелом на эту осень гораздо больше волнует другой вопрос: все указывает на то, что реальные доходы людей будут уменьшаться. Все рассказы чиновников, начиная с самого главного в стране, о каких-то мифических цифрах – это абсолютная утопия. Осенней реальностью может стать зарплата в 200-250 рублей. То есть в регионах люди вынуждены будут работать за сто долларов в месяц! А цены на питание и «коммуналка» будут дорожать после летнего сезона.

Причин, которые породили экономический кризис, никто не отменял и не исправлял.

И здесь начнутся еще большие проблемы: у нас вырастет скрытая безработица и начнутся разного рода махинации чиновников, чтобы создать иллюзию трудоустройства людей.

Уже сейчас в Беларуси значительная часть населения работает по принципу «трудового лагеря»: людей сгоняют на общественные работы, не подписывая с ними нормальных документов.

Власти делают так, чтобы белорусы просто выживали от зарплаты до зарплаты и не могли себе позволить ничего больше.

- Что намерен в этой ситуации делать профсоюз РЭП?

- Мы должны объединяться и вместе бороться за достойную жизнь и свои права. 7 октября – всемирный день борьбы за достойный труд. В этот день мы планируем провести во всех крупных городах Беларуси акции с требованием платить людям нормальную зарплату. Власти в который раз обманули белорусов, называя фантастические цифры по зарплатам и ничего не делая в реальности. Пора уже положить конец этому вранью и потребовать у них ответа за свои слова.


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