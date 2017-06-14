Жан-Мари Ле Пен лишен депутатской неприкосновенности 1 14.06.2017, 20:56

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Жан-Мари Ле Пен

15 июня Европарламент может снять неприкосновенность и с его дочери.

Европарламент в среду, 14 июня, лишил депутатской неприкосновенности основателя праворадикальной французской партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. 88-летнего политика, как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство AFP, обвиняют в публичной клевете с расистским уклоном.

Сняв с Жан-Мари Ле Пена иммунитет, евродепутаты дали «зеленый свет» расследованию инцидента, произошедшего в 2009 году, когда Ле Пен, выступая на телевидении, заявил, что 90 процентов уголовных преступлений во Франции совершают мигранты или выходцы из других стран.

Жана-Мари Ле Пена, являющегося депутатом Европарламента с 1984 года, лишают иммунитета уже не первый раз. Основанием для этого всегда служили его высказывания, которые французские следственные органы расценивали как антисемитские или содержащие призывы к расовой ненависти.

В четверг, 15 июня, Европарламент рассмотрит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности дочери Ле Пена, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен по иску мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Ле Пен публично обвинила мэра в финансировании исламистских организаций.