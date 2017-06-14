закрыть
14 июня 2017, среда, 23:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жан-Мари Ле Пен лишен депутатской неприкосновенности

1
  • 14.06.2017, 20:56
  • 14,811
Жан-Мари Ле Пен

15 июня Европарламент может снять неприкосновенность и с его дочери.

Европарламент в среду, 14 июня, лишил депутатской неприкосновенности основателя праворадикальной французской партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. 88-летнего политика, как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство AFP, обвиняют в публичной клевете с расистским уклоном.

Сняв с Жан-Мари Ле Пена иммунитет, евродепутаты дали «зеленый свет» расследованию инцидента, произошедшего в 2009 году, когда Ле Пен, выступая на телевидении, заявил, что 90 процентов уголовных преступлений во Франции совершают мигранты или выходцы из других стран.

Жана-Мари Ле Пена, являющегося депутатом Европарламента с 1984 года, лишают иммунитета уже не первый раз. Основанием для этого всегда служили его высказывания, которые французские следственные органы расценивали как антисемитские или содержащие призывы к расовой ненависти.

В четверг, 15 июня, Европарламент рассмотрит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности дочери Ле Пена, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен по иску мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Ле Пен публично обвинила мэра в финансировании исламистских организаций.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?