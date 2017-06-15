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Виталий Рымашевский: Cиловики «наработали» на санкции

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  • 15.06.2017, 10:34
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Виталий Рымашевский
Фото: «Радыё Свабода»

КГБ и МВД - главные «виновники» продления США санкций в отношении белорусских чиновников.

Работа КГБ и МВД принесла свои результаты - США продлили санкции в отношении властей Беларуси. Так прокомментировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский продление президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении белорусских властей, пишет bchd.info.

«За введение санкций в отношении страны, а также за международную изоляцию полностью ответственны репрессивные органы белорусского власти - МВД и КГБ. Их действия за последние полгода: брутальные аресты мирных демонстрантов, «Дело патриотов», нарушение права на свободу слова - совершенно дискредитировали Беларусь на международном уровне. Все усилия МИД улучшить имидж страны были напрасны», - отметил он.

Сопредседатель БХД напомнил, что в письме Дональда Трампа к Конгрессу отмечается, что «действия некоторых белорусских политиков подрывают демократические процессы страны», а «коррупция и нарушение прав человека в Беларуси являются угрозами для нацбезопасности и внешней политики США».


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