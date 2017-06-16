Андрей Пионтковский: Заговорщики унизили Путина на глазах у всего мира 6 16.06.2017, 7:59

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

«Фюрер» больше не может исполнять обязанности «вождя нации».

Известный политический аналитик Андрей Пионтковский в беседе с корреспондентом «Русского Монитора» прокомментировал итоги «прямой линии» Путина с россиянами.

- Как Вы прокомментирует вчерашнее общение Путина со страной?

- Это было первым открытым и явным выступлением структуры, которую я бы назвал «виртуальной хунтой национального спасения» против Путина.

Все, что происходило во время общения Путина со страной – с самой первой минуты было явным саботажем, троллингом и издевательством. Во всем мире уже обратили внимание на то, что в правом нижнем углу телеэкранов миллионов российских обывателей непрерывно шли вопросы, лозунги и мемы протестных митингов трехдневной давности, которые были так жестоко разогнаны.

- А Вы не допускаете, что это был индивидуальный саботаж со стороны какого-то сочувствующего оппозиции оператора?

- Нет, совершенно исключено. Кроме этого троллинга вспомните, насколько тщательно выверенной была подборка сюжетов из российских регионов. Это был настоящий макабр, на грани чудовищности: картины нищеты, убожества и упадка. Картины того, как люди десятилетиями живут в каких-то бараках без горячей воды и туалетов, сюжет о несчастной, умирающей от рака девочке из города, в котором благодаря путинской «оптимизации» закрыли все медицинские учреждения. На этом фоне тот бред, который нес Путин интересен лишь с медицинской точки зрения. Он демонстрировал резкое ухудшение его психофизического состояния, подтверждая симптоматику, уже выявленную в Париже и Петербурге.

Например, его бешеная антиукраинская тирада , его лермонтовские экзерсисы, в которых он перепутал чекистов с гомосексуалистами по общему признаку голубизны. Этот прогрессирующий распад личности уже давно видит его окружение и его настроение можно проиллюстрировать мизансценой из советского культового фильма «17 мгновений весны», когда Гиммлер пришел к Герингу : «Герман, фюрер больше не может исполнять обязанности вождя нации».

Вот к такому консенсусу пришло видимо большинство российской политической «элиты» (за исключением того «бункера», который потеряет все с уходом Путина). И сегодня они сделали все , чтобы это стало видно стране.

- Получается, что Эрнст и Добродеев – участники заговора?

- Представьте себе, что было бы если бы мы сейчас жили в условиях настоящей диктатуры, при Сталине, например. Мы бы с вами сейчас разговаривали, а в это время товарищей Эрнста и Добродеева чекисты «кончали» бы прямо в их рабочих кабинетах. При том же Путине трехлетней давности вскоре после линии они были бы арестованы за масштабнейшие финансовые злоупотребления (что кстати было бы совершенно справедливо) и отправлены в Лефортово. А сегодня эти персонажи пошли на такой откровенный саботаж, только потому, что они прекрасно понимают, что им за это ничего не будет, – таково сложившееся соотношение сил в верхах.

- Получается, что все Ваши прогнозы, которые вы делали в последнее время сбываются…

- Да, я говорил, что эта пара дат, 12 и 15 июня, неслучайна. «Бункер» хотел организовать «поджог Рейхстага» 12-го , а после продемонстрировать победоносного Путина на прямой линии. Но поджог «Бункеру» в полной мере не удался, а запланированная PR акция Путина, благодаря усилиям «Хунты» превратилась в шоу публичного унижением диктатора.

- Теперь можно ожидать, что события в России пойдут по нарастающей?

- Опытный разведчик должен был понять все с самого начала. Вы обратили внимание, что весь обслуживающий персонал сменился. Где все эти заглядывающие ему в рот Мацкявичусы, Катюши и прочие. Сидят или разгуливают какие-то очень деловые, очень молоденькие, холодные, без восторженного блеска в глазах мальчики и девочки. Это первое, что наблюдательный человек должен был отметить: в каких случаях у первого лица меняют обслугу и охрану? Ведь весь традиционный персонал был сменен – все это часть операции по уничтожению имиджа Путина.

Скорее всего существуют уже договоренности с силовиками. Из них сегодня в «Бункере» только Золотов, который возможно Путину лично предан. А ФСБ, как мы с вами это уже обсуждаем два года фактически воюет с Путиным по поводу Кадырова и настроено очень резко против Золотова.

- Можно предположить, что и с Западом какие-то закулисные переговоры ведутся?

- У меня нет в этом никаких сомнений. Мне известно, что было несколько неофициальных делегаций, которые вели переговоры еще перед выборами в США. Несмотря на то, что Кремль помогал Трампу, там были уверены, что победит Клинтонша. И, собственно, с ее представителями вели переговоры о пост-путинском периоде, как минимум с лета прошлого года. Договоренности на этих переговорах примерно таковы: «Хунта» готова будет уйти с Донбасса, причем уйти серьезно и полностью. Ну а Крым, останется. И Запад на это закроет глаза – никогда не признает (как не признавали аннексию трех балтийских государств), но за уход с Донбасса снимет основные санкции. В этом, собственно и суть заговора. Запад четко дал понять, что при неадекватном Путине прежние деловые отношения не восстановить и, соответственно, все активы верхушки на Западе под угрозой. Вся сакральная модель нашей клептократии – грабить здесь, а наворованное хранить там – внешнеполитическими авантюрами Путина поставлена под угрозу.

До конца декабря текущего года Путин должен сдать документы в Избирком, подтверждая свои намерения идти на следующий срок. Сегодня мы можем предположить, что он этого делать не будет?

Если с ним можно поступить так, как сегодня – значит он ничего уже не может. Сегодняшняя прямая линия показывает, что Путину никто не позволит идти на новый срок. Сегодня было очень четко показано, что Путин больше в доме не хозяин.

- А кто преемник?

- Сам термин «преемник» означает, что Путин решает, кто унаследует власть после него. Поэтому преемника не будет. Возможно они объявят себя «комитетом национального спасения». Надо понимать, что для нас с вами, для протестного сообщества – это закулисные игры жуликов, воров и военных преступников , в которых мы не принимаем участие. Но смена диктатора всегда ослабляет режим в целом и открывает окно возможностей для гражданского общества.