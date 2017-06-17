В Дроздах включили печатный станок 14 17.06.2017, 8:15

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Белорусские рубли могут превратиться в фантики.

В мае широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси выросла на 1,8%, до 34 452,2 млн. рублей. Это на 1,5% больше, чем на 1 января 2017 года, и на 4,5% больше, чем годом ранее, пишет «Экономическая газета».

Рост денежной массы происходит быстрее, чем год назад: согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2017 год она должна увеличиться на 12–16%. В то же время продолжается отток валютных депозитов населения и рост остатков на счетах юрлиц.

Прирост широкой денежной массы сопровождается поступательным увеличением ее рублевой части и значительными изменениями в размере и структуре депозитов. Средства на текущих и срочных счетах юридических лиц понемногу растут (особенно в рублях), тогда как вклады населения все больше сокращаются.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) за май вырос на 2,7%, до 1959,8 млн. BYN, а с начала года – на 9,4%.

Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках) выросла за май на 5,1%, до 5341,4 млн. рублей. Этому способствовал рост как наличности, так и переводных депозитов, объем которых увеличился на 6,8%, до 3381,7 млн. рублей. При этом остатки на текущих счетах физлиц за май сократились на 3,7%, до 1585,2 млн. рублей (что всего на 1% больше, чем на начало года), тогда как у юрлиц они выросли сразу на 17,6%, до 1796,5,3 млн., что все еще на 8,6% меньше, чем на начало года. Остатки по срочным счетам увеличились на 1,8%, до 5733 млн. рублей, в том числе у юрлиц – на 2,7%, до 2523,9 млн., а у населения – на 1,15%, до 3209,1 млн. рублей.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2, из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) на 1 мая составила 11 074,4 млн. рублей, увеличившись за май на 3,4%, а по сравнению с 1 января 2017 года – на 4,1%.

Эмиссия рублевых облигаций банков в мае 2017 года возросла на 4,9%, до 184,5 млн. рублей (+9,8% за 5 месяцев т.г.), валютных – сократилась на 0,1% в рублевом эквиваленте – до 2239,4 млн. рублей (+2% с начала года), а в долларовом – выросла на 0,4% – до 1201,3 млн. USD, что на 7,1% больше, чем на 1 января 2017 года.

Стоимость депозитов в драгметаллах в рублях снизилась за май на 4,3%, до 91,9 млн. рублей, а в долларовом эквиваленте – на 3,7%, до 49,3 млн. долларов.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в мае выросла на 3,4%, до 11 258,9 млн. рублей (+4,2% с начала года), а ее удельный вес в ШДМ увеличился с 31,8% на начало года до 32,7%.

Валютные депозиты за май увеличились в рублевом эквиваленте на 1,2%, до 20 862 млн. рублей, а в долларовом – на 1,7%, до 11 190,9 млн. USD (+5,2% с начала года). В частности, переводные депозиты населения в валюте выросли в мае на 8,3%, до 549,5 млн. долларов, юрлиц – на 4,3%, до 1638,2 млн. USD, тогда как срочные у физлиц снизились на 0,5%, до 6819,1 млн., а у предприятий они выросли на 5,4%, до 2184,1 млн. долларов. Таким образом, с начала года срочные валютные депозиты населения сократились на 2,6% (в долларовом эквиваленте с учетом процентов), а юрлиц – выросли на 10,8%.

Таким образом, валютные депозиты населения продолжают сокращаться, а у юрлиц – расти. Во многом это объясняется уменьшением процентных ставок на депозитном рынке вслед за снижением ставки рефинансирования. По данным статистики, средние процентные ставки по новым банковским депозитам физических лиц сроком до 1 года в национальной валюте в мае 2017 года составили 7,5% годовых, свыше года – 11,2% (на 0,9 и 1,1 п.п. меньше, чем в апреле 2017), а в валюте – 1,4 и 2,3% соответственно против 2,9 и 3,2% год назад.